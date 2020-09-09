В Акмолинской области несовершеннолетний совершил наезд на семью с детьми

Кокшетау. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в отношении несовершеннолетнего, совершившего наезд на семью с детьми, заведено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.

7 сентября в дежурную часть Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение от 25-летнего парня о том, что в селе Караоткель, возле магазина "Перизат", совершен наезд на пешеходов.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 16-летний местный житель, управляя автомашиной марки Hyundai Sonata, совершил наезд на семейную пару, переходившую улицу со своими двумя малолетними детьми.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего начали досудебное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами"", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Все пострадавшие были доставлены в НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана с различными телесными травмами.

Юноша был отпущен домой под поручительство родителей", - заключили в полиции.

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