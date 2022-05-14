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В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором

13.05.2022, 10:54 10881
В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 13 МАЯ - В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и начал угрожать топором, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Две первоклассницы и их друг постарше решили позвать на прогулку остальных детей. Постучали в соседскую дверь. Когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель, информирует телеканал ASTANA TV
 
Дети рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором. 
 

Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вел себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьей, все алкоголь. К одной соседке он в окна ломился, угрожает", - сказала жительница города Актау Ксения Салимова. 


 
По данным телеканала, дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей. 
 
В полиции рассказали, что в действиях мужчины не увидели состава преступления. Но открыли протокол по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". 
 

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нем нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело", - проинформировала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

 
Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.
 

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Массовая драка в колонии Уральска: около 10 человек получили ранения

13.05.2022, 15:57 7011
Массовая драка в колонии Уральска: около 10 человек получили ранения
УРАЛЬСК. 13 МАЯ - В результате массовой драки между заключенными в колонии Уральска около 10 человек получили травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Инцидент произошел 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осужденными произошла массовая драка. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление", - сообщает портал "Мой ГОРОД"

 
Инцидент был локализован в течение 10 минут. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в колонию выезжали пять бригад скорой помощи. Всего в драке пострадали 10 человек, двое из которых отказались от медицинской помощи. Семерых доставили в городскую многопрофильную больницу.
 

У всех различные ушибы, резаные раны. После оказания медицинской помощи всех отпустили. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. У 37-летнего мужчины диагностированы резаные раны, перелом нижней челюсти, его доставили в областную многопрофильную больницу", - сообщает сайт со ссылкой на облздрав.

 

МОН выявил нарушения в частной школе, где изнасиловали первоклассника

13.05.2022, 14:31 8136
МОН выявил нарушения в частной школе, где изнасиловали первоклассника
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Сотрудники Министерства образования и науки РК, проводившие проверку в частной школе "Мариям", где, предположительно, изнасиловали первоклассника, заявили, что в учреждении выявлен ряд нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате проверки созданной комиссией выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и др.)", - сообщает пресс-служба МОН.

 
В настоящее время проверка продолжается, по ее итогам будут приняты меры. 
 
Напомним, вчера председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, обучающимся в частном учреждении "Мариям". 

Они посетили семью школьника. Ему оказывается психологическая помощь. Также работники комитета встретились с представителями правоохранительных органов города Алматы.
 
В настоящее время департамент полиции города проводит расследование
 
Назначена экспертиза для установления факта изнасилования. Также проведены беседы с администрацией и педагогами частной школы.
 

ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Жамбылской области: два человека погибли, 33 пострадали

12.05.2022, 19:41 19606
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 12 МАЯ - 12 мая на 571-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.
 
Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации.
 
На базе ДЧС Жамбылской области открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе. 
 
Сотрудники ДЧС региона на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы. Всего задействовано 38 сотрудников и 10 единиц техники от службы пожаротушения и 2 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф. Причины произошедшего выясняются компетентными органами.
 
Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.
 

Упавшего в туалетную яму годовалого малыша спасли в Туркестанской области

12.05.2022, 18:06 20551
ТУРКЕСТАН. 12 МАЯ - Спасатели Туркестанской области спасли годовалого ребенка, который упал в выгребную яму рядом с домом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

12 мая 2022 года в службу "112" поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области в туалетную яму глубиной 4 метра упал ребенок 2021 года рождения. В аварийно-спасательных работах задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области, 3 сотрудника службы скорой медицинской помощи и 2 сотрудника департамента полиции. В 15.03 спасатели с помощью спасательной веревки вытащили упавшего в яму ребенка и передали сотрудникам скорой помощи", - сообщили в областном ДЧС

 
Ребенка осмотрел врач, в настоящее время состояние малыша стабильное.


ДЧС просит родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра. 

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна. 


 

Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы

12.05.2022, 15:44 22061
Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 12 мая в 13.28 по алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на северо-восток от города Алматы, сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК. 
 
Энергетический класс землетрясения составил 9.9, магнитуда MPV 4.5, глубина 20 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет. 
 

Скот массово заражается неизвестной болезнью в Акмолинской области

12.05.2022, 15:26 22531
Скот массово заражается неизвестной болезнью в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
КОКШЕТАУ. 12 МАЯ - Массовое заболевание скота зарегистрировано в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большое количество заболевших животных неизвестной этиологии зарегистрировано в пяти населенных пунктах Ерейментауского района (город Ерейментау, села Акмырза, Еркиншилик, Веренка и Енбек) и на 14 отгонных участках. Всего заболело в Ерейментауском районе 2,5 тысячи голов КРС и 1,7 тысячи голов МРС", - сообщили в областном управлении ветеринарии. 

 
Наибольшее количество заболевшего скота зарегистрировано в селе Еркиншилик. По данным управления, на 11 мая там заболело 2,3 тысячи голов КРС и 1,6 тысячи голов МРС. В настоящее время после симптоматического лечения ветеринарными врачами выздоровело 698 голов КРС и 300 голов МРС. 
 
Также в селе зарегистрирован падеж крупного рогатого скота - 19 голов.
 
Клинические признаки заболевания неизвестной этиологии схожи со стоматитом, ящуром и инфекционным ринотрахеитом.
 

Для установления диагноза на особо опасные заболевания из села Еркиншилик 11 и 29 апреля текущего года были направлены биологический (сыворотка крови и слюна) материал от больных животных в Национальный референтный центр по ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. По результатам молекулярно-биологического исследования (…) результаты на ящур отрицательны", - проинформировали в управлении ветеринарии.

 
Владельцам животных в качестве профилактики не рекомендуется прием в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе.
 
Вместе с тем в Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ проинформировали, что на сегодняшний день по результатам исследования биоматериалов больных животных в Референтном центре не выявлены ящур, инфекционный ринотрахеит и блютанг.
 

При установлении диагноза будут проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы региона", - отметили в комитете.


 

В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев

12.05.2022, 11:29 24771
В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В городе Алматы из-за погодных условий зафиксировали 19 случаев падения деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности порывистого ветра и сильного дождя, произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев. В службу спасения города Алматы поступило 19 сообщений о случаях падения стволов деревьев и больших веток, в результате чего пострадали 1 автомобиль и 1 дом", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы. 

 
Ликвидация последствий происходит силами подрядных организаций акиматов районов и службой спасения города Алматы.

Ранее сообщалось, что улицы Алматы затопило после ливня.
 

Полицейские Алматы ищут анонима, "заминировавшего" колледж

11.05.2022, 19:46 33056
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило накануне около 18.00, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К учебному заведению прибыли экстренные службы города. Занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было, сообщает городской департамент полиции в своем Telegram-канале.
 
Инспекторы патрульной полиции оцепили здание. Саперы и кинолог со специально обученной собакой взрывное устройство не обнаружили.
 
На полный осмотр ушло несколько часов. В полиции данный факт зарегистрирован. Ведутся поиски анонима.
 

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