В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором

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АКТАУ. 13 МАЯ - В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и начал угрожать топором, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Две первоклассницы и их друг постарше решили позвать на прогулку остальных детей. Постучали в соседскую дверь. Когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель, информирует телеканал ASTANA TV

Дети рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.

Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вел себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьей, все алкоголь. К одной соседке он в окна ломился, угрожает", - сказала жительница города Актау Ксения Салимова.





По данным телеканала, дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей.

В полиции рассказали, что в действиях мужчины не увидели состава преступления. Но открыли протокол по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нем нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело", - проинформировала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.