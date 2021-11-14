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В Актау школьники избили подростка за отказ платить деньги

13.11.2021, 09:02 71956
В Актау школьники избили подростка за отказ платить деньги
АКТАУ. 13 НОЯБРЯ - В Актау подростки-вымогатели сильно избили девятиклассника в школьном туалете за отказ платить деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Актау родители девятиклассника заявили, что их сына избили в школьном туалете. Якобы ученики из параллельного класса вымогали у мальчика деньги, а когда тот отказался платить, набросились на него с кулаками, сообщает телеканал КТК.
 

Мой сын утром, как обычно, ушел в школу. А затем мне позвонили и сказали, что его избили. Его прямо во время урока позвали несколько учеников из параллельного класса. Как выяснилось, они не первый раз вымогали у него деньги. Он даже боялся выходить из класса в столовую. Когда он отказался платить, его избили в школьном туалете. Мы отправляли сына в школу здоровым. Кто теперь за это ответит? Куда смотрели учителя и школьный инспектор? В школе есть камеры - для чего?" - рассказала мать пострадавшего Бибигуль Жонабаева

 
Дело об избиении школьника будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних. 
 
Врачи говорят, что 14-летний подросток проведет в больнице еще как минимум две недели.
 
Родные мальчика пытались призвать к ответу руководство школы. Но в учебном заведении заявили, что сами в шоке от ситуации. Говорят, раньше заявлений о вымогательствах и конфликтах среди подростков ни от кого из родителей не поступало. А после этого случая уже провели профилактическую беседу со старшеклассниками.
 

У нас в школе установлены 36 камер видеонаблюдения. Каждая запись сохраняется в течение месяца. Но в туалете камеры, конечно, не установлены. У нас каждый раз проходят профилактические мероприятия, мы разъясняем учащимся правила поведения. Раньше такого у нас в школе не было. Поэтому сейчас мы провели собрание со старшеклассниками с участием ювенальной полиции", - сказала директор школы №20 Зарухан Мамутова.


 

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Собака помогла предотвратить гибель девушки в Нур-Султане

13.11.2021, 15:09 55297
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Бдительность собаки помогла предотвратить гибель девушки в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что стала очевидцем того, как девушка прыгнула в воду. На место незамедлительно был направлен наряд патрульной полиции. 
 
Установлено, что женщина вместе со своей собакой по кличке Фиалка гуляла по улице Пушкина напротив Евразийского университета. Вдруг ее питомец начал скулить и тянуть ее, выражая беспокойство. 
 
Пройдя в ту сторону, куда звала ее собака, женщина увидела, как в воду прыгнула девушка. 
 
Неподалеку на участке, где производили работы по установлению дорожных знаков, находился с проверкой старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции ДП города Нур-Султана, пишет Polisia.kz.
 
Полицейский вместе с работниками ТОО побежали на место. В это время девушка уже лежала в воде лицом вниз без движения. Мужчины бросились за ней в ледяную воду и вытащили девушку. На берегу сотрудник полиции оказал ей первую медицинскую помощь. 
 
Девушка пришла в сознание и затем была передана подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи. 
 
Полицейскими устанавливается причины и обстоятельства, которые толкнули 21-летнюю девушку на такой шаг.
 
Департамент полиции города Нур-Султана выражает благодарность неравнодушным жителям города за бдительность и оказанное содействие в спасении человека.
 

В Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус

12.11.2021, 19:29 124309
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 НОЯБРЯ - Авария произошла на мосту через Ульбу около 13.00 12 ноября. Столкнулись автобус №32 и внедорожник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Lexus не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, передает Noks.kz.
 

В автобусе находились 4 человека. В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса получили различные телесные повреждения. Водитель автомобиля Lexus является сотрудником полиции, у него сегодня выходной день после дежурства. Предположительно, он уснул за рулем", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
По словам очевидцев, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезв. Мужчина также получил травмы, в том числе сотрясение головного мозга. Его госпитализировали.
 
 

Роженица умерла вместе с младенцем в ЗКО

12.11.2021, 15:55 100333
Роженица умерла вместе с младенцем в ЗКО
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 12 НОЯБРЯ - Роженица и младенец скончались во время родов в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У 42-летней женщины это были третьи роды", - сообщает портал "Мой ГОРОД".

 
Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков, 10 ноября роженицу доставили в Многопрофильную больницу Уральска с преждевременной отслойкой плаценты.
 

При поступлении состояние беременной было тяжёлым за счёт острой кровопотери, приведшей к внутриутробной гибели плода, и развившегося тяжёлого осложнения - акушерской эмболии. В экстренном порядке проведено оперативное родоразрешение, во время которого произошла клиническая смерть. Проведена сердечно-лёгочная реанимация, сердечная деятельность была восстановлена. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, повторно произошла остановка сердечной деятельности, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны", - пояснил Балыков.



 

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