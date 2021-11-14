В Актау школьники избили подростка за отказ платить деньги

АКТАУ. 13 НОЯБРЯ - В Актау подростки-вымогатели сильно избили девятиклассника в школьном туалете за отказ платить деньги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актау родители девятиклассника заявили, что их сына избили в школьном туалете. Якобы ученики из параллельного класса вымогали у мальчика деньги, а когда тот отказался платить, набросились на него с кулаками, сообщает телеканал КТК.
Мой сын утром, как обычно, ушел в школу. А затем мне позвонили и сказали, что его избили. Его прямо во время урока позвали несколько учеников из параллельного класса. Как выяснилось, они не первый раз вымогали у него деньги. Он даже боялся выходить из класса в столовую. Когда он отказался платить, его избили в школьном туалете. Мы отправляли сына в школу здоровым. Кто теперь за это ответит? Куда смотрели учителя и школьный инспектор? В школе есть камеры - для чего?" - рассказала мать пострадавшего Бибигуль Жонабаева
Дело об избиении школьника будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.
Врачи говорят, что 14-летний подросток проведет в больнице еще как минимум две недели.
Родные мальчика пытались призвать к ответу руководство школы. Но в учебном заведении заявили, что сами в шоке от ситуации. Говорят, раньше заявлений о вымогательствах и конфликтах среди подростков ни от кого из родителей не поступало. А после этого случая уже провели профилактическую беседу со старшеклассниками.
У нас в школе установлены 36 камер видеонаблюдения. Каждая запись сохраняется в течение месяца. Но в туалете камеры, конечно, не установлены. У нас каждый раз проходят профилактические мероприятия, мы разъясняем учащимся правила поведения. Раньше такого у нас в школе не было. Поэтому сейчас мы провели собрание со старшеклассниками с участием ювенальной полиции", - сказала директор школы №20 Зарухан Мамутова.
Напомним, в конце октября словесный конфликт двух школьников перерос в драку и массовые беспорядки в селе Пиджим Алматинской области.