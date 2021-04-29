В Актобе 18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста

АКТОБЕ. 28 АПРЕЛЯ - Девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с родителями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 апреля на телефон участкового инспектора полиции Талгата Мынжасарова поступил звонок от местного жителя о том, что с моста, расположенного в районе 41-го разъезда Актобе, пытается спрыгнуть девушка, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Участковый инспектор полиции прибыл на место вызова, где обнаружил молодую девушку, стоящую на краю моста. Талгат Мынжасаров уговорил ее не совершать необдуманные действия и передал ее родителям.

Как оказалось, на отчаянный шаг 18-летнюю девушку толкнула ссора с родителями.

28 апреля житель Уральска повесился на детской площадке.

20 апреля полицейские спасли от суицида двух жительниц Кокшетау. 19 апреля житель Уральска пытался спрыгнуть с моста.

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