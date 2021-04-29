В Актобе 18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста

АКТОБЕ. 28 АПРЕЛЯ - Девушка хотела покончить с собой из-за ссоры с родителями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 апреля на телефон участкового инспектора полиции Талгата Мынжасарова поступил звонок от местного жителя о том, что с моста, расположенного в районе 41-го разъезда Актобе, пытается спрыгнуть девушка, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Участковый инспектор полиции прибыл на место вызова, где обнаружил молодую девушку, стоящую на краю моста. Талгат Мынжасаров уговорил ее не совершать необдуманные действия и передал ее родителям.
Как оказалось, на отчаянный шаг 18-летнюю девушку толкнула ссора с родителями.
28 апреля житель Уральска повесился на детской площадке.
20 апреля полицейские спасли от суицида двух жительниц Кокшетау. 19 апреля житель Уральска пытался спрыгнуть с моста.
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