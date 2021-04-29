Житель Уральска повесился на детской площадке

УРАЛЬСК. 28 АПРЕЛЯ - Тело 60-летнего мужчины было обнаружено 28 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вызов о том, что обнаружено тело мужчины на детской площадке по улице Ларина, поступил в 06.15, сообщает портал "Мой ГОРОД".
60-летний мужчина покончил с жизнью путем повешения. Тело направлено на судебную-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.
29 марта, около 08.00, в селе Курмангазы повесился сотрудник полиции.
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