Система Orphus

Житель Уральска повесился на детской площадке

28.04.2021 5158
УРАЛЬСК. 28 АПРЕЛЯ - Тело 60-летнего мужчины было обнаружено 28 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вызов о том, что обнаружено тело мужчины на детской площадке по улице Ларина, поступил в 06.15, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

60-летний мужчина покончил с жизнью путем повешения. Тело направлено на судебную-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

 
29 марта, около 08.00, в селе Курмангазы повесился сотрудник полиции.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая