В Актюбинской области 12 человек отравились угарным газом

АКТОБЕ. 28 ДЕКАБРЯ - 27 декабря в центральную больницу села Кышыкум Шалкарского района из-за отравления угарным газом поступили 10 человек, среди них 5 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также 27 декабря из села Коптогай с отравлением угарным газом поступило 2 человека - один ребенок и один взрослый, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области.

Из пострадавших 10 человек - трое взрослых и трое детей являются хозяевами дома, а двое взрослых и двое детей пришли в гости.

Медики оценивают состояние пациентов как стабильное. Сейчас они находятся под наблюдением.

В конце ноября в Туркестанской области трое взрослых и один ребенок погибли от угарного газа.

8 ноября в Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом.