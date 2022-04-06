В Актюбинской области вахтовики просидели на крыше автобуса в середине реки Жем около двух часов

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АКТОБЕ. 5 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области вахтовики компании "КазМунайГаз Труб Сервис", которые возвращались с вахты в Атырау, просидели на автобусе в середине реки Жем около двух часов, пока их не спас работодатель на спецтехнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рано утром бурильщики компании "КазМунайГаз Труб Сервис" ехали на двух автобусах домой. Их предупреждали о начале паводка, но они поехали той же дорогой, по которой двигались зимой - через речку Жем", - рассказал аким Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области Асылхан Жубаналин.





По данным " Актобе Таймс ", когда они добрались до середины реки, лед начал опускаться, транспорт встал и автобусы стали наполняться водой. Через люки наверху автобуса буровики вылезли на крышу, позвонили своему руководству и попросили помощи. С 8 до 10 часов утра около 25 человек сидели на крышах автобусов среди бурного потока реки.

Сотрудники ЧС и акимат им не помогали, Жаркамыс находится в 200 км от райцентра. Приехал их работодатель на спецтехнике и помог выбраться из воды", - дополнил Асылхан Жубаналин.

Что касается автобусов, их можно будет достать только через 10-20 дней, когда спадет вода.

Департамент ЧС утверждает, что все нефтяные компании предупреждали о прохождении паводка.

Все организации предупредили письменно, что с такого-то периода ездить нельзя", - сообщил корреспонденту "АТ" начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов.