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В Актюбинской области вахтовики просидели на крыше автобуса в середине реки Жем около двух часов

05.04.2022, 09:28 13726
В Актюбинской области вахтовики просидели на крыше автобуса в середине реки Жем около двух часов
Фото: instagram/aktobe_times
АКТОБЕ. 5 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области вахтовики компании "КазМунайГаз Труб Сервис", которые возвращались с вахты в Атырау, просидели на автобусе в середине реки Жем около двух часов, пока их не спас работодатель на спецтехнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рано утром бурильщики компании "КазМунайГаз Труб Сервис" ехали на двух автобусах домой. Их предупреждали о начале паводка, но они поехали той же дорогой, по которой двигались зимой - через речку Жем", - рассказал аким Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области Асылхан Жубаналин.


 
По данным "Актобе Таймс", когда они добрались до середины реки, лед начал опускаться, транспорт встал и автобусы стали наполняться водой. Через люки наверху автобуса буровики вылезли на крышу, позвонили своему руководству и попросили помощи. С 8 до 10 часов утра около 25 человек сидели на крышах автобусов среди бурного потока реки.
 

Сотрудники ЧС и акимат им не помогали, Жаркамыс находится в 200 км от райцентра. Приехал их работодатель на спецтехнике и помог выбраться из воды", - дополнил Асылхан Жубаналин.

 
Что касается автобусов, их можно будет достать только через 10-20 дней, когда спадет вода.
 
Департамент ЧС утверждает, что все нефтяные компании предупреждали о прохождении паводка.
 

Все организации предупредили письменно, что с такого-то периода ездить нельзя", - сообщил корреспонденту "АТ" начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов.

 

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В Павлодарской области произошел лесной пожар

06.04.2022, 10:38 2681
ПАВЛОДАР. 6 АПРЕЛЯ - На территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь составила 330 гектаров. Пожаром охвачены кварталы номер 204, 224", - сообщает pavlodarnews.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

 
По данным ведомства, огонь начал распространяться в 12.35, примерно через полчаса его начали тушить. Но локализовать пожар удалось только через пять часов - в 17.33.
 
Причину и ущерб устанавливают специалисты.
 

Голый пьяный мужчина проник на территорию аэропорта Алматы

06.04.2022, 10:23 2176
Голый пьяный мужчина проник на территорию аэропорта Алматы
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - В аэропорту Алматы сотрудниками транспортной полиции был задержан голый мужчина. Согласно медицинской экспертизе, задержанный находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00.10, раздевшись догола, перелез через забор возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в сообщении департамента полиции на транспорте.


 
Полицейские отметили, что при задержании мужчина вел себя неадекватно.
 
В отношении него составлены сразу три административных протокола - по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 4 статьи 564 КоАП РК (Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов).
 

Скот умирает от неизвестной болезни в СКО

05.04.2022, 18:05 9076
Скот умирает от неизвестной болезни в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АПРЕЛЯ - Падеж скота от неизвестной болезни происходит в Северо-Казахстанской области. Отобранный у павших и заболевших животных биоматериал направили на исследование в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЧП произошло в Тимирязевском районе. Там пало 15 голов скота. Специалисты выясняют причины гибели животных", - сообщает Sputnik Казахстан.

 
По данным управления ветеринарии Северо-Казахстанской области, у заболевших животных наблюдалось общее угнетение, в отдельных случаях - слюнотечение, поражение слизистой оболочки ротовой полости.
 

Всего заболевание животных зафиксировали в трех населенных пунктах района, двух подворьях и одном ИП. В двух подворьях животные выздоровели, падежа нет", - сообщили в управлении.

 
Отобранный биологический материал от заболевших и павших животных доставили в референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана для исследования на инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею, ящур.
 
В ведомстве заверили, что после получения результатов и установления диагноза будут приняты соответствующие меры по оздоровлению скота.
 
Ранее падеж скота от неизвестной болезни произошел в нескольких районах Атырауской области. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное.

На днях председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев во время правительственного часа в мажилисе заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 

В Туркестанской области двое детей погибли при пожаре

05.04.2022, 11:49 12361
ТУРКЕСТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Сауранском районе, в селе Бабайкорган в результате пожара погибли двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, огнем был охвачен двухэтажный жилой дом общей площадью 255 квадратных метров. В результате пожара была обрушена кровля.
 

Полностью сгорел двухэтажный жилой дом общей площадью 255 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли первого этажа площадью 60 квадратных метров. На месте происшествия найдены тела двух детей 2007 и 2009 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

 
Причину возгорания выясняют дознаватели.
 

В Актюбинской области из воды спасли 30 лошадей

05.04.2022, 09:38 14166
В Актюбинской области из воды спасли 30 лошадей
Фото: Кадр с видео
АКТОБЕ. 5 АПРЕЛЯ - В Актюбинской области на островке поймы вблизи реки Илек паслись лошади, которые позже не смогли выбраться самостоятельно из воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для спасения животных были направлены трое спасателей и одна моторная лодка.
 

По прибытии было установлено, что на реке Илек в 400 метрах от берега на воде остались 30 лошадей. В начале аварийно-спасательных работ животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь. Однако с помощью спасательных веревок животных вызволили на безопасное место. Использовать сено в качестве приманки не понадобилось", - рассказали в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

 
 

На севере Казахстана рухнула крыша сельской школы

04.04.2022, 21:12 18906
На севере Казахстана рухнула крыша сельской школы
Фото: кадр из видео
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 АПРЕЛЯ - В школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
4 апреля около 18 часов в селе Токуши Аккайынского района рухнула крыша актового зала. Школу села Токуши должны были капитально отремонтировать еще в прошлом году. На сайте госзакупок еще весной появился тендер на ремонт крыши, окон и пола. Всего было выделено 123 миллиона тенге из бюджета области. Однако позднее планы изменились, и ремонт отложили на год, сообщает Петропавловск.news.
 
По данным управления образования области, пострадавших нет. На место инцидента выехали руководители уполномоченных органов. Также для выяснения обстоятельств и принятия мер создана специальная комиссия, пишет sputnik.kz.
 
Предварительная причина ЧП - просадка фундамента и протечка крыши.
 
В школе обучаются 293 школьника. До устранения проблемы они будут учиться дистанционно. Учитель школы рассказал агентству, что в прошлом году в школе проводились ремонтные работы, в том числе ремонтировали обрушившуюся крышу.
 

В этом году акиматом на проведение ремонта школы были выделены дополнительные средства и предусмотрены следующие виды работ: замена крыши основной школы, крыши здания актового зала и интерната", - пояснили в управлении.



Ранее сообщалось о том, что стена обрушилась в одной из школ ЗКО.
 

В Алматы башенный кран упал на строящуюся многоэтажку

04.04.2022, 18:13 20646
Фото: instagram/kris_p_press
АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - 4 апреля на строительном объекте ТОО "Рембус" в микрорайоне Жас-Канат (пятно 23) приблизительно 9.00 - 9.30 произошло падение башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 на парапет строящегося девятиэтажного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место сотрудники департамента промышленной безопасности сообщили, что жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП "КБК", по договору кран передан в аренду ТОО "Мелиоратор", сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
 
10 марта 2021 года ТОО "Жетысу Промбезопасность" провела экспертизу крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации крана продлен до марта 2023 года.
 
11 февраля 2022 года в соответствии с письмом ТОО "Мелиоратор" кран запущен в работу специалистом департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Алматы.
 
На сегодняшний день создается комиссия по расследованию аварии башенного крана. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.


В конце января в Алматы после инцидента с падением башенного крана создана рабочая группа, которая проверит все строительные краны на стройплощадках города.
 

В Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда

04.04.2022, 09:33 23221
В Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда
Фото: скриншот из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 АПРЕЛЯ - Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов. Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", груженные шлаком", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы". 

 
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. 
 
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из руководителей АО "НК "КТЖ".

 

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