В Алматинской области скончалась одна из девочек, на которых наехал пьяный водитель

Талдыкорган. 14 марта. Kazakhstan Today - В реанимации Районной больницы села Шелек Алматинской области скончалась одна из четырех школьниц, которых сбил пьяный водитель, передает Kazakhstan Today.

Информацию телеканалу " Алматы " подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.

Последние недели две школьницы находились в реанимации.

У девятилетней пациентки остановилось сердце. Еще одна пострадавшая, восьмилетняя девочка, все еще находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Состояние остается крайне тяжелым. Третья ученица продолжает получать лечение, а четвертая отделалась легким испугом.

54-летний водитель был взят под стражу. По факту ведется досудебное расследование", - говорится в сообщении областного управления здравоохранения.

Начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель водворен в изолятор временного содержания

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