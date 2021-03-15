В Алматинской области скончалась одна из девочек, на которых наехал пьяный водитель

Талдыкорган. 14 марта. Kazakhstan Today - В реанимации Районной больницы села Шелек Алматинской области скончалась одна из четырех школьниц, которых сбил пьяный водитель, передает Kazakhstan Today.
Информацию телеканалу "Алматы" подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области.
Последние недели две школьницы находились в реанимации.
У девятилетней пациентки остановилось сердце. Еще одна пострадавшая, восьмилетняя девочка, все еще находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Состояние остается крайне тяжелым. Третья ученица продолжает получать лечение, а четвертая отделалась легким испугом.
54-летний водитель был взят под стражу. По факту ведется досудебное расследование", - говорится в сообщении областного управления здравоохранения.
Напомним, вечером 2 марта 54-летний водитель автомашины УАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на четырех девочек. Водителя отправили в медицинский вытрезвитель, а девочек - в больницу.
Начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель водворен в изолятор временного содержания.
Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента.
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