Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы 14-летний подросток обещал устроить теракт, передает Kazakhstan Today.

Подросток написал в WhatsApp на номер одного из местных жителей, что 8 апреля планирует взорвать один из жилых домов, расположенных в Медеуском районе Алматы.

Информация требовала срочного реагирования. После ее поступления сразу же на этот адрес выехали представители всех экстренных служб города и с помощью саперов провели комиссионный осмотр здания: взрывных устройств и других предметов, представляющих оперативных интерес, не обнаружено. Информация не подтвердилась. Ее автора установили в первые часы оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 14-летний житель одной из квартир упомянутого выше жилого дома. Подросток признался в содеянном и уточнил, что разослал сообщение из хулиганских побуждений. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Производство по уголовному делу осуществляет Следственное Управление нашего департамента", - сообщил заместитель начальника ДП города Алматы подполковник полиции Берик Абильбеков.

В полиции также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об акте терроризма, предусматривающей лишение свободы сроком до шести лет.

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