В Алматы башенный кран упал на строящуюся многоэтажку

АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - 4 апреля на строительном объекте ТОО "Рембус" в микрорайоне Жас-Канат (пятно 23) приблизительно 9.00 - 9.30 произошло падение башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 на парапет строящегося девятиэтажного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место сотрудники департамента промышленной безопасности сообщили, что жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП "КБК", по договору кран передан в аренду ТОО "Мелиоратор", сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

10 марта 2021 года ТОО "Жетысу Промбезопасность" провела экспертизу крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации крана продлен до марта 2023 года.

11 февраля 2022 года в соответствии с письмом ТОО "Мелиоратор" кран запущен в работу специалистом департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Алматы.

На сегодняшний день создается комиссия по расследованию аварии башенного крана. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.







