В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв  

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов

Фото: скриншот из видео

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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 12 августа силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Открытым пламенем горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.





Сообщается, что до прибытия пожарных персонал и посетители успели покинуть кафе.





За 30 минут пожарные локализовали пожар и вынесли из огня несколько газовых баллонов.









Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора. Вынесен один кислородный и три газовых баллона объемом 50 литров каждый. Пожар в 21.33 ликвидирован на общей площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.





На месте происшествия работали более 40 сотрудников личного состава ДЧС и 11 единиц техники.