Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - В Алматы на территории мебельного цеха произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

26 мая, в 05.12, на пульт ДЧС поступило сообщение о задымлении в Ауэзовском районе, по улице Мустая Карима, 1б/3. По прибытии первых пожарных расчетов через 7 минут открытым пламенем горели пилолесоматериалы, складированные на территории мебельного цеха, автомобиль марки Foton Aumark", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





При этом создалась угроза распространения на частный жилой сектор с южной стороны.

По информации ДЧС, пожарная техника и личный состав наращивались по повышенному рангу вызова.

Незамедлительно создан оперативный штаб из прибывших служб взаимодействия, развернуто два боевых участка с юго-восточной и юго-западной стороны, приведена в готовность авиация КЧС МВД РК. Управлением полиции Ауэзовского района произведено оцепление места пожара", - проинформировали в ведомстве.





Пожар был локализован в 06.00 на общей площади 970 квадратных метров. Удалось отстоять примыкающее помещение по реализации сантехнического оборудования, снять угрозу распространения огня на жилые дома.

Авиации КЧС МВД дан отбой. На месте работают 19 единиц техники, 65 человек личного состава и службы взаимодействия. Жертв и пострадавших нет", - заключили в ДЧС.

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