В Алматы ночью произошли еще два землетрясения силой 2 балла

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки после сильного землетрясения на границе Кыргызстана и Китая, которое произошло ночью 23 января. В Алматы сегодняшней ночью силой 2 балла ощущались подземные толчки от землетрясений на территории Китая, передает корреспондент агентства.





По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, в 02.35 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Китая. Его эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы. Землетрясение ощущалось силой 2 балла по шкале МSК-64 в Алматы.





Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в 04.21 на территории Китая (в 273 км на юго-восток от Алматы). Оно также ощущалось в Алматы силой 2 балла.





За сегодняшнюю ночь сейсмологи также зафиксировали землетрясения на территории Китая в 00.45, 01.33, 01.59, 02.04, 03.50. Их магнитуда составляла - 4,9, 4,6, 4,9, 5,5, 4,6.





25 января в 07.13, 07.24, 07.43 зарегистрированы землетрясения с эпицентром на территории Китая. Их магнитуда составляла 4,9, 5,8 и 5,5.





Вчера вечером также были зарегистрированы землетрясения на границе Кыргызстана и Китая: в 21.01 магнитудой 5,2 и в 21.04 магнитудой 5,1.





В 22.20 произошло еще одно землетрясение на территории Китая. Его магнитуда составила 4.8.





Землетрясения на территории РК не ощущались.





Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



