25.01.2024, 08:35 60856
В Алматы ночью произошли еще два землетрясения силой 2 балла
Рассказать друзьям
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки после сильного землетрясения на границе Кыргызстана и Китая, которое произошло ночью 23 января. В Алматы сегодняшней ночью силой 2 балла ощущались подземные толчки от землетрясений на территории Китая, передает корреспондент агентства.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, в 02.35 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Китая. Его эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы. Землетрясение ощущалось силой 2 балла по шкале МSК-64 в Алматы.
Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в 04.21 на территории Китая (в 273 км на юго-восток от Алматы). Оно также ощущалось в Алматы силой 2 балла.
За сегодняшнюю ночь сейсмологи также зафиксировали землетрясения на территории Китая в 00.45, 01.33, 01.59, 02.04, 03.50. Их магнитуда составляла - 4,9, 4,6, 4,9, 5,5, 4,6.
25 января в 07.13, 07.24, 07.43 зарегистрированы землетрясения с эпицентром на территории Китая. Их магнитуда составляла 4,9, 5,8 и 5,5.
Вчера вечером также были зарегистрированы землетрясения на границе Кыргызстана и Китая: в 21.01 магнитудой 5,2 и в 21.04 магнитудой 5,1.
В 22.20 произошло еще одно землетрясение на территории Китая. Его магнитуда составила 4.8.
Землетрясения на территории РК не ощущались.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
новости по теме
26.01.2024, 08:14 6796
Жители Алматы ночью ощутили еще одно землетрясение
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Талгаре ночью ощущались подземные толчки от землетрясения магнитудой 5,7 на территории Китая.
Землетрясение произошло в 02.01. Его эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от Алматы, сообщили в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы и Талгаре силой 2 балла по шкале МSК-64.
После землетрясения, которое произошло ночью 23 января на границе Кыргызстана и Китая, сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки. За сегодняшнюю ночь зарегистрировано четыре землетрясения, еще три произошли утром. Вчера казахстанскими сейсмологами было зафиксировано более 10 землетрясений. Они не ощущались на территории РК.
По сведениям сейсмологов, сейсмическая активность 23 января была обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстан. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается в течение последующих суток. Специалисты отмечают, что их сила составляет не более 2 баллов и они не представляют опасности для территории города Алматы. Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день.
Это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - отметили специалисты.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Президент РК поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
25.01.2024, 12:35 51131
Водители шымкентских автобусов установили антирекорд по нарушениям ПДД
За два дня в Шымкенте водители автобусов совершили более 200 нарушений
Рассказать друзьям
Шымкент. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водители шымкентских автобусов установили антирекорд по нарушениям правил дорожного движения.
Как сообщает телеканал "Хабар 24", за два дня в Шымкенте водители автобусов совершили 268 нарушений.
В полиции уточнили, что в основном это разговоры по телефону за рулем, нарушения правил перевозки и маневрирования, а еще непристегнутый ремень безопасности. Также на штрафстоянку были отправлены автобусы, выехавшие без прохождения техосмотра. Ответственные за это специалисты автопарка тоже будут наказаны.
Были составлены административные протоколы и наложены штрафы. Эти нарушения часто повторяются среди водителей общественного транспорта. Сейчас видеонаблюдение повсюду в городе, все видно", - отметил заместитель командира полка патрульной полиции Талгат Данебеков.
Ранее казахстанскими полицейскими выявлено 1150 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта.
24.01.2024, 17:54 87671
В Петропавловске десятки домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Петропавловске десятки домов остались без тепла из-за коммунальной аварии, сообщает пресс-служба акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО"
ТОО "Петропавловские тепловые сети" выявило повреждение участка тепловой сети Ду - 200 мм в районе жилых домов по улице Назарбаева, 154, и улице Казахстанской правды, 118. Аварийная бригада в количестве 6 человек приступила к устранению выявленного повреждения. Задействовано 4 единицы спецтехники", - проинформировали в пресс-службе.
Предполагается, что работы продлятся до 20.00.
На месте поврежденного участка тепловой сети также побывал аким СКО Гауез Нурмухамбетов, информирует пресс-служба акимата региона.
Сейчас на месте работает аварийная бригада ТОО "Петропавловские тепловые сети". Специалисты планируют завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Данный вопрос на моем личном контроле", - написал аким области на своей странице в Сети.
Ранее около 200 домов в Актюбинской области остались без газа.
24.01.2024, 16:01 93511
На 44 социальных объектах в Алматинской области обнаружены трещины после землетрясения
Повреждения обнаружены в учреждениях образования и здравоохранения
Рассказать друзьям
Конаев. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января по результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах, сообщили в ДЧС региона.
Совместно с местными исполнительными органами был совершен комиссионный обход объектов на территории Алматинской области, получивших трещины в результате произошедшего землетрясения.
Выявлены трещины на 44 объектах, а именно:
- по Уйгурскому району - 11 объектов (объект здравоохранения - 1, объекты образования - 8, объекты соцкультбыта ДК - 2);
- по Енбекшиказахскому району - 14 объектов (объекты образования - 7, объект здравоохранения - 1, объекты соцкультбыта ДК - 6);
- по Талгарскому району - 3 объекта (объекты образования - 3);
- по Кегенскому району - 4 объекта (объект здравоохранения - 4);
- по Жамбылскому району - 2 объекта (объекты образования - 2);
- по Райымбекскому району - 3 объекта (объекты образования - 2, объекты соцкультбыта ДК - 1);
- по Илийскому району - 3 объекта (объекты здравоохранения - 3);
- по Карасайскому району - 4 объекта (объекты образования - 4).
Ранее сообщалось об обнаружении трещин на 19 объектах в Алматинской области.
24.01.2024, 14:04 98516
Землетрясение в Алматы: МЦРИАП списал сбой в работе системы оповещения на технологические проблемы Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - При недавнем землетрясении в Алматы сбоя в системе оповещений не было, произошла технологическая проблема, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек.
Сбоя не было. Была медленная рассылка. Землетрясение произошло ночью 23 января, сообщения пришли днем - не успели", - сказал вице-министр.
По его словам, система оповещения сработала - сообщения были отправлены, но не дошли до абонентов.
Алматинцы не получили оповещения о землетрясении из-за технологической проблемы. Сообщения доходят долго, и осведомить всех граждан невозможно", - заявил замглавы ведомства.
По его словам, в парламенте рассматривают внедрение системы мгновенных коротких сообщений для населения.
В настоящее время согласно закону работу по рассылке оповещений обязаны выполнять операторы связи, у министерства такого функционала нет. При этом МЦРИАП не контролирует эту деятельность и не имеет механизма взимать штрафы с операторов за медленную рассылку.
Как уточнил спикер, на оповестительную систему деньги из бюджета не выделялись, операторы производили рассылку за свой счет. Однако финансировать новое введение мгновенных сообщений будет нужно.
Журналисты поинтересовались, почему Google смог проинформировать население за несколько секунд до толчков. На что последовал ответ: у системы Google работают собственные технологии для точечного оповещения каждого пользователя.
При этом Оразбек отметил, что некоторые алматинцы все же получили сообщения от мобильных операторов.
Дополнено 24.10.2024, 17.00
На брифинге Антикоррупционной службы официальный представитель Арман Тлеукенов сообщил, что ведомство приняло в работу заявление общественников по поводу неработающей системы оповещения.
По данному факту департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировал обращение от ОО "Әділдік жолы". Материалы направлены в уполномоченный орган для проведения проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил спикер.
Вместе с тем в общественном объединении "Әділдік жолы" также подняли вопрос отсутствия во дворах Алматы информационных указателей для населения в случае чрезвычайных ситуаций.
На информационные указатели ДЧС Алматы в 2023 году потратил баснословные 225 миллионов тенге. Причем установку они начали судорожно после землетрясения (...) Всего по договору должно быть 23 500 табличек", - заявил руководитель "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.
Напомним, депутаты мажилиса на сегодняшнем заседании раскритиковали работу служб ЧС во время землетрясения в Алматы. По их мнению, спасательные службы не готовы к крупным катаклизмам. Много вопросов у народных избранников также вызвала не сработавшая система оповещения за 1,1 млрд тенге. По мнению депутатов, не пришедшие вовремя уведомления о подземных толчках и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породили панику среди населения. В ДЧС причину сбоя объяснили тем, что система находится в стадии тестирования.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
24.01.2024, 10:36 107206
Крупный пожар произошел в Первомайской промышленной зоне Алматинской области Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Первомайской промышленной зоне в Алматинской области загорелись склады с полиэтиленовыми изделиями.
В 06.59 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 квадратных метров, выполненного из металлоконструкций", - сообщили в ДЧС области.
На момент прибытия первых пожарных подразделений в 07.20 объект полностью был охвачен огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова.
Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре. Пожар был локализован в 09.12. Не допущено распространение огня на близстоящее складское помещение. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 500 метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется", - отметили в ДЧС.
Причины пожара выясняются. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов.
В ликвидации задействованы 37 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и 22 сотрудника и 4 единиц техники ДЧС Алматы.
Дополнено 24.01.2024, 15.40
В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что пожар послужил причиной ухудшения состояния атмосферного воздуха и накапливания черного дыма в северной части города.
С 7.00 до 9.20 черный обвес дыма накопился и растянулся на многие километры, из-за слабого ветреного потока дым переносился медленно и около 3 часов рассеивался в черте города. С 12.00 черный дым по розе ветров сместился в Илийский район Алматинской области. Данное явление временное и не является смогом", - сказано в сообщении ведомства.
24.01.2024, 08:31 115116
В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах. Об этом сообщили в ходе заседания республиканского оперативного штаба в Центре управления кризисными ситуациями.
На телефоны горячей линии, организованной в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан... По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах", - проинформировали в МЧС.
По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки после сильного землетрясения.
Сетью станций центра сейсмологических наблюдений и исследований 23 января 2024 года в 15.07 зарегистрировано землетрясение ощутимостью в 2 балла на территории Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 164 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. После также последовали толчки в 15.23 и 15.24 без ощутимости на территории РК. В 18.09 зарегистрировано землетрясение без ощутимости на территории РК с эпицентром в 252 км на юго-востоке от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Кроме того, в 02.38 в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Китая. Его эпицентр располагался в 273 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 5,5.
В 05.50 произошло землетрясение магнитудой 5 в 267 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. В 07.35 зарегистрировано землетрясение на границе Кыргызстана и Китая магнитудой 4,9. Сведений об их ощутимости на территории РК нет.
Как сообщил во вторник на брифинге в Алматы директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев, афтершоки идут на угасание. Он заверил, что сильных землетрясений не ожидается.
23.01.2024, 17:24 142356
В Алматы почти 70 человек пострадали во время землетрясения
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 67 человек пострадали во время сильного землетрясения, которое произошло этой ночью в городе, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы, остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что трое взрослых пациентов находятся в больнице.
Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что все травмы они получили дома при падении.
Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное", - добавили в пресс-службе.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов сегодня в первом часу ночи ощутили жители Алматы. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Позже казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков.
В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены. Сегодня на брифинге сейсмологи заверили, что сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается.
Читаемое
26.01.2024, 08:14Жители Алматы ночью ощутили еще одно землетрясение 26.01.2024, 09:164786Проекты обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане в 2024 году 26.01.2024, 10:064016Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы 26.01.2024, 11:032431Незаконные постройки вокруг аэропортов снесут в Казахстане 26.01.2024, 11:031766Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря 23.01.2024, 08:27169151Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы 23.01.2024, 11:15163641Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается - сейсмологи 23.01.2024, 13:15158106Ветерана войны поздравили со столетним юбилеем военнослужащие ВС 23.01.2024, 07:00152546В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены 22.01.2024, 11:48152036Правила пенсионных выплат изменились в Казахстане 02.01.2024, 08:00230181Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26199031На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15198176"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55197001Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10191971В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?