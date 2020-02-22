Система Orphus

В Алматы пропал подросток

21.02.2020, 12:12 11152
В Алматы пропал подросток
Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы со вчерашнего дня ведутся поиски 14-летнего Шерхана Кунту, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщается в Instagram движения "Волонтеры Алматы LIDER.KZ", ребенок 20 февраля, в 14.30, вышел из дома в Жетысуском районе, на улице Жумабаева, и пропал. На нем были надеты черная куртка, джинсы, синие кроссовки, черная шапка. С собой Шерхан взял школьный рюкзак черного цвета. 
 
Приметы подростка: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, черные. 
 

Может быть дезориентирован, страдает эпилепсией", - говорится в объявлении. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая