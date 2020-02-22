В Алматы пропал подросток

Как сообщается в Instagram движения "Волонтеры Алматы LIDER.KZ", ребенок 20 февраля, в 14.30, вышел из дома в Жетысуском районе, на улице Жумабаева, и пропал. На нем были надеты черная куртка, джинсы, синие кроссовки, черная шапка. С собой Шерхан взял школьный рюкзак черного цвета.
Приметы подростка: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, черные.
Может быть дезориентирован, страдает эпилепсией", - говорится в объявлении.
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