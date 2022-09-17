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В Алматы работники Казпочты устроили забастовку с требованием повысить зарплату

16.09.2022, 12:38 21141
В Алматы работники Казпочты устроили забастовку с требованием повысить зарплату
АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 16 сентября, перед зданием филиала Казпочты в Алматы собралась инициативная группа работников и выступила с требованием повышения заработной платы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Директор Алматинского почтамта Алтын Садыкова на месте и проводит с ними разъяснительную работу. Кроме того, для обсуждения требований работников в Алматы вылетел председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев", - прокомментировали в пресс-службе АО "Казпочта"

 
По поводу информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, в пресс-службе подчеркнули, что "эти сведения не соответствуют действительности". 
 

Оплату в размере 40 тысяч тенге получают 4 почтальона, работающие на ставке 0,3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки 176 часов). В настоящее время в связи с уменьшившимся объемом работ АО "Казпочта" количество работников на неполной ставке (0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9) составляет 47 человек", - пояснили в организации.

 
При этом, добавили в пресс-службе, компания готова вести открытый диалог со своими работниками и "будет принимать все меры для урегулирования ситуации".
 

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В Павлодарской области при опрокидывании пожарной машины погиб человек

17.09.2022, 10:56 4561
ПАВЛОДАР. 17 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарской области пожарная машина врезалась в дерево и опрокинулась, погиб один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Щербактинском районе, Бауртальском лесничестве, в пути на засечку произошло ДТП. Пожарная машина врезалась в дерево и опрокинулась. В результате ДТП на месте погиб химбоец 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе акимата Щербактинского района.

 
Сообщается, что водитель 1960 года рождения находится в тяжелом состоянии. Причины выясняются.
 

В Алматы загорелся магазин автозапчастей

16.09.2022, 18:04 16126
В Алматы загорелся магазин автозапчастей
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматы в Алатауском районе на проспекте Рыскулова загорелся магазин автозапчастей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 14.45 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Алатауском районе на проспекте Рыскулова, 103. По прибытии в 14.54 обнаружено горение мусора с переходом огня на соседние магазины по продаже автозапчастей", - информирует пресс-служба ДЧС Алматы. 

 
Сообщается, что пожар локализован через 6 минут, ликвидирован в 15.09. 
 

Принятыми мерами не допущено распространения огня на данные торговые площади магазинов. Причина пожара устанавливается", - добавили в ДЧС. 


 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области загорелся торговый комплекс. 
 

В Талгаре школьник госпитализирован с травмами после драки

16.09.2022, 11:19 22196
В Талгаре школьник госпитализирован с травмами после драки
ТАЛГАР. 16 СЕНТЯБРЯ - В Талгаре драка между школьниками закончилась госпитализацией одного из участников конфликта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соцсетях появилось видео, на котором школьника на носилках помещают в машину скорой помощи. Согласно публикации, конфликт, приведший к госпитализации, произошел во второй школе города Талагара.
 

Прохожая заметила драку на территории школы, около уличного туалета, и потребовала прекратить. Крики делу не помогли, тогда она решила кидать камни в их сторону. Только после этого несколько ребят убежали. На земле остался лежать один школьник, которому вызвали скорую помощь", - пишет автор поста.

 
 
В полиции прокомментировали, что данная видеозапись произведена 15 сентября на территории одной из общеобразовательных школ Талгара.
 

Между двумя учащимися старших классов произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из школьников, 2005 года рождения, был госпитализирован с травмами в больницу", - говорится в сообщении ДП Алматинской области.

 
Факт потасовки зарегистрирован в полиции района, начата соответствующая проверка.

Ранее сообщалось: избиение парнями двух людей битой и кувалдой попало на видео.
 

Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено

16.09.2022, 09:49 23431
Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено
Фото: МО РК
КОСТАНАЙ. 16 СЕНТЯБРЯ - Диверсия не могла стать причиной возникновения лесных пожаров в Костанайской области, сообщили в прокуратуре региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", сейчас проверяют другие версии, а именно - неосторожное обращение с огнем. Не исключается и версия умышленного поджога. Однако пока она тоже не подтвердилась. 
 
Напомним, вчера стало известно о задержании руководителя Басаманского лесного хозяйства. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать подобные должности. 
 

Это в том числе включает бездействие со стороны руководителя данного учреждения и непринятие своевременных мер по устранению лесного пожара в лесном фонде. Прокуратурой рассматриваются уголовные дела: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб, а также уничтожение и повреждение лесов. На сегодняшний день признаков умышленного поджога либо диверсии не установлено", - сказал прокурор управления прокуратуры Костанайской области Нурсултан Сатубалдин.

 

Сообщение о минировании жилого дома поступило в полицию Алматы

15.09.2022, 17:13 33541
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В полицию Алматы поступило сообщение о минировании многоквартирного жилого дома на улице Жамбыла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 сентября в 23.45 в дежурную часть УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в одном из домов города Алматы заложена бомба. На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города",- сообщили в департаменте полиции города. 

 
Данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 273 УК Республики Казахстан - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". 
 
В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 12 сентября лжетеррорист сообщил о минировании торгового дома в Алматы. 
 

В 145 км от Алматы произошло землетрясение

15.09.2022, 11:29 38471
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В 145 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 15 сентября в 10.16 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 7,2. Магнитуда MPV 3,4. Глубина 10 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Жетысуской области подросток насмерть разбился на мотоцикле

15.09.2022, 10:08 39226
Фото: Polisia.kz
ТАЛЫДКОРГАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В селе Талдыбулак Кербулакского района области Жетысу 14-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 14-летний школьник, управляя мотоциклом китайского производства, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima. 
 
Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. На месте ДТП продолжают работать сотрудники районной полиции, которые выясняют все обстоятельства дорожной аварии. 
 
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК. 
 

В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением

14.09.2022, 17:08 44356
В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников госпитализированы в детскую областную больницу с пищевым отравлением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, экстренное извещение из щербактинской больницы об учениках основной общеобразовательной школы № 2 с возможным пищевым отравлением санэпидемиологам поступило 9 сентября.

По словам главного врача щербактинской районной больницы Алмаза Мекишева, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу. 
 
Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, но версию еще не подтвердили. 
 

При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот. В домашнем очаге все контактные лица здоровы", - добавили в областном управлении санэпидконтроля. 

 
Специалисты начали внеплановые проверки в столовой СОШ № 2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы. 
 
По информации издания, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл - ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в СОШ № 2 не зарегистрировано. 

Эпидемиологическое расследование продолжается.
 

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