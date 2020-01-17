Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - В Алматы сиделка избила и обокрала пожилую женщину-инвалида, передает Kazakhstan Today.

"Одна из семей в Алматы наняла сиделку для престарелой женщины. После нескольких месяцев совместного проживания сиделка начала применять физическую силу в отношении подопечной, когда они оставались в доме вдвоем. В последний раз она избила женщину и отобрала золотые украшения и телефон. Полицией Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 389 УК РК", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана квалификация.

По данным телеканала КТК , сиделка присматривала за пенсионеркой три месяца, а потом едва не отправила ее на тот свет. Старушку била по лицу, а рот заткнула носком. От убийства спас звонок в дверь. Вовремя пришел сын пострадавшей.

Пенсионерка страдает синдромом Паркинсона. Дети наняли для матери помощницу. Проработав несколько месяцев, женщина резко переменилась, стала водить посторонних, выпивать и даже избивать старушку.

5 числа мне братишка позвонил в 10 часов вечера и сказал: "Сестра, у нас страшный случай. Сиделка избила маму. Вот я ее сейчас нашел в страшном состоянии, из ушей кровь, из носа кровь, лица вообще нет, месиво, лежит, еле дышит. Я сейчас вызвал 102, скорую вызвал, но опергруппа так и не приехала", - рассказала дочь пострадавшей женщины Жамиля Жакишева.

Сын пожилой женщины обратился в полицию и вместе с сотрудниками полиции нашел подозреваемую.

Выяснилось, что пенсионерка была не единственной жертвой сиделки. До этого случая она уже успела обокрасть несколько стариков.

Она умело втиралась к пенсионерам в доверие, а затем их обворовывала. Среди жертв был и Мелс Бахтияров. Мужчина рассказывает, что Наталья угрожала ему ножом и даже умудрилась прописаться в его квартире.

Она запонки украла у меня. Потом кулон украла, там Дева, я как Дева по рождению, 36-й год. Это украла, потом украла 600 тысяч денег", - рассказал Мелс Бахтияров.

Еще одной пострадавшей была и бабушка Екатерины Сайфутдиновой. Внучка говорит, что Наталья постоянно выпивала и толком не следила за женщиной. Когда ее попросили уйти, украла деньги.

Проработала она у бабушки около трех месяцев. Из-за чего пошли конфликты? Она стала водить своего молодого человека Михаила, они распивали напитки. Естественно, бабушке это не понравилось. На регулярные просьбы это прекратить Наталья психанула, собрала вещи, забрала деньги. Украла у бабушки 80 тысяч тенге и уехала", - сообщила Екатерина Сайфутдинова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства