В Алматы за ночь от петард пострадало четыре человека и произошло три пожара

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - В новогоднюю ночь в Алматы в результате попадания пиротехнических изделий в здания произошло три пожара, передает Kazakhstan Today.

Пи информации пресс-службы ДЧС города, в 00.18 в Ауэзовском районе произошло возгорание домашних вещей на балконе квартиры на 9-м этаже. Причиной пожара послужило попадание петарды в неостекленный балкон.

В 00.28 загорелась мансарда частного жилого дома в Наурызбайском районе на площади 80 квадратных метров. Пожар локализован в 01.40 и ликвидирован в 2.36. Причина - попадание петарды в помещение мансарды.

В 00.31 загорелся утеплитель между облицовкой из керамогранита и стеной бизнес-центра Grand Asia в Алмалинском районе. Пожар распространился с 5-г по 12-й этажи на общей площади 150 квадратных метров.

По опросу очевидцев, охраны, соседей, причиной могло послужить попадание петарды в пространство между облицовкой и стеной", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ДЧС проинформировали, что от использования петард пострадало четыре человека. Двое детей 11, 12 лет с травмами глаза и мужчина 39 лет с термическим ожогом глаза доставлены в больницы. У мужчины 1975 года рождения петарда взорвалась в руке, с рваной раной пальцев левой кисти он был доставлен в ЦДНМП. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

В этой связи ДЧС напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности: зажигайте петарды на расстоянии от жилых домов не менее 50 метров, не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельно запуску ракет и петард, без присмотра взрослых, используйте сертифицированную с непросроченным сроком годности пиротехнику.

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