В Архангельской области России произошел взрыв в воинской части

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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.
Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - добавил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Кроме того, в начале августа ушел из жизни ребенок, получивший травмы при взрывах в Арыси.
Президент РК уволил из системы Вооруженных сил РК бывшего министра обороны Жасузакова за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами.
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