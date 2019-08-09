В Архангельской области России произошел взрыв в воинской части

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Москва. 8 августа. Kazakhstan Today - По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области РФ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.

В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.

Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - добавил собеседник агентства.

Президент РК уволил из системы Вооруженных сил РК бывшего министра обороны Жасузакова за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами.

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