В Атырау полицейские нашли пропавшего 4-летнего ребенка

Атырау. 8 сентября. Kazakhstan Today -7 сентября, в 20.50, в управления полиции Атырау обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла ребенка возле магазина в микрорайоне Береке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , пока женщина покупала продукты, ребенок куда-то исчез.

Патрульные полицейские Сайран Даулетов и Бердибек Хабибуллаев, несмотря на позднее время суток и темноту, провели тщательный осмотр территории, и вскоре услышали плач ребенка. Малыш сидел на земле и горько плакал. Полицейские подняли его и отвезли к матери.

2 сентября в Алматы нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Его искали более 250 человек.





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