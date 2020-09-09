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В Атырау полицейские нашли пропавшего 4-летнего ребенка

08.09.2020, 21:21 6076
Атырау. 8 сентября. Kazakhstan Today -7 сентября, в 20.50, в управления полиции Атырау обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла ребенка возле магазина в микрорайоне Береке, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, пока женщина покупала продукты, ребенок куда-то исчез. 
 
Патрульные полицейские Сайран Даулетов и Бердибек Хабибуллаев, несмотря на позднее время суток и темноту, провели тщательный осмотр территории, и вскоре услышали плач ребенка. Малыш сидел на земле и горько плакал. Полицейские подняли его и отвезли к матери. 
 
2 сентября в Алматы нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Его искали более 250 человек. 

 

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