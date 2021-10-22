АТЫРАУ. 21 ОКТЯБРЯ - В Атырауской области на трассе загорелся грузовик, перевозивший газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 19 октября в 14.43 поступило сообщение о том, что на трассе Кульсары - Атырау горит грузовик.

По прибытии на место происшествия было установлено, что на 109 километре трассы Кульсары - Доссор, в 23 километрах от города Кульсары, на обочине дороги произошло возгорание грузового автомобиля марки "МАЗ" 2014 года выпуска, принадлежащего ТОО "Агатай-Газ", направляющегося из Курмангазинского района Атырауской области в Бейнеуский район Мангистауской области", - сообщили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы одна единица техники и четыре сотрудника СПЧ №2. В результате пожара сгорело восемь колес грузовика, два аккумулятора и топливный бак.

Пожар локализован в 15.11 и ликвидирован в 15.18.

В результате оперативных действий пожарных удалось предотвратить распространение огня на кабину и полуприцеп. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается.



