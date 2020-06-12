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В Атырауской области пропавшего мальчика нашли мертвым

11.06.2020, 18:57 6643
В Атырауской области пропавшего мальчика нашли мертвым
Атырау. 11 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области нашли тело пропавшего мальчика, передает Kazakhstan Today.
 
По данным портала Polisia.kz, 11-летний мальчик 10 июня, примерно в 18.00, вышел покататься на велосипеде и пропал без вести. 
 
Были обследованы все окрестности района, проведены опросы местных жителей. Утром того же дня кинологическим расчетом был найден велосипед и вещи мальчика на побережье реки Урал. 
 
В 08.10 силами пяти сотрудников, одной единицы техники, одного кинологического расчета и одного плавсредства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, тело утонувшего было извлечено из воды в необорудованном для купания месте. 
 
Сотрудники ДЧС Атырауской области предупреждают: никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их на водоемы без сопровождения взрослых.
 

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