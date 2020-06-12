В Атырауской области пропавшего мальчика нашли мертвым

По данным портала Polisia.kz, 11-летний мальчик 10 июня, примерно в 18.00, вышел покататься на велосипеде и пропал без вести.
Были обследованы все окрестности района, проведены опросы местных жителей. Утром того же дня кинологическим расчетом был найден велосипед и вещи мальчика на побережье реки Урал.
В 08.10 силами пяти сотрудников, одной единицы техники, одного кинологического расчета и одного плавсредства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, тело утонувшего было извлечено из воды в необорудованном для купания месте.
Сотрудники ДЧС Атырауской области предупреждают: никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их на водоемы без сопровождения взрослых.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства