В Атырауской области пропавшего мальчика нашли мертвым

Атырау. 11 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области нашли тело пропавшего мальчика, передает Kazakhstan Today.

По данным портала Polisia.kz , 11-летний мальчик 10 июня, примерно в 18.00, вышел покататься на велосипеде и пропал без вести.

Были обследованы все окрестности района, проведены опросы местных жителей. Утром того же дня кинологическим расчетом был найден велосипед и вещи мальчика на побережье реки Урал.

В 08.10 силами пяти сотрудников, одной единицы техники, одного кинологического расчета и одного плавсредства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, тело утонувшего было извлечено из воды в необорудованном для купания месте.

Сотрудники ДЧС Атырауской области предупреждают: никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их на водоемы без сопровождения взрослых.

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