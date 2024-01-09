08.01.2024, 09:11 19606
В Атырауской области скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме трехмесячный ребенок
Ранее в больнице скончались двое членов семьи
Фото: Ак Жайык
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Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2024 года в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области, сообщает "Ак Жайык".
Напомним, что трагедия случилась 2 января. Из-за взрыва газа произошло обрушение стены дома с последующим возгоранием. В доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами. Среди пострадавших было два ребенка 2021 и 2023 годов рождения. Позднее в больнице скончались двое членов семьи: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1970 года рождения.
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08.01.2024, 08:58 21376
В Кокшетау в батутном центре произошел пожар, эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье вечером в батутном центре на улице Абая в Кокшетау произошел пожар, эвакуировано 60 человек.
По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в 16.54 в помещении сауны на площади 60 квадратных метров. Пожар локализован в 17.30 и ликвидирован в 17.53.
До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
07.01.2024, 18:37 36311
Трагедия на "Майкаинзолото": геосканер обнаружил металлический предмет
Спасатели провели геосканирование образовавшегося вывала
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Павлодар. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На "Майкаинзолото" работы идут в круглосуточном режиме с использованием тяжелой техники, сообщает Pavlodarnews.kz.
7 января установили кран предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывала для поиска пустот, металла или прочих аномалий.
С помощью крана бригада спустилась к месту, затем провела геосканирование специальным оборудованием.
По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металлический предмет, предположительно - это автобус", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области
В поисковых работах задействованы 134 человека, 37 машин, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
07.01.2024, 15:46 39106
Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи
Фото: кадр из видео
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Актау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает "Лада".
Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - сообщил Габбас Досатов.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов.
Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться", - сказал Нурлан Ногаев.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц.
07.01.2024, 11:44 42401
Трагедия в Уральске: задержан арендатор кафе
По факту начато досудебное расследование
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Уральск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - ДЧС ЗКО по факту возгорания и гибели людей в кафе Rizyq начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц", сообщает портал "Мой город".
6 января арендатор кафе задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. Другие подробности не разглашают в интересах следствия", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Уральске в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Под завалами разрушенного кафе были обнаружены тела трех человек.
07.01.2024, 10:44 43366
Жители Алматы ощутили землетрясение в два балла
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Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 января 09 час. 10 мин. 27 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 10 км.
В Тургене ощущались подземные толчки в 3 балла, жители Алматы - в 2 балла.
05.01.2024, 11:25 80941
В Павлодарской области автобус провалился в воронку: к поискам подключили кинологов
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области к поискам автобуса, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, подключили кинологов, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС города Астаны и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта.
Границы обвала не устойчивы. Спасатели работают в режиме повышенной опасности (...) Всего на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы 103, а также местных исполнительных органов", - заявили в департаменте.
Напомним, вчера в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
04.01.2024, 19:03 99666
В управлении ветеринарии Мангистауской области назвали причину массовой гибели лебедей
Фото: inaktau.kz
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Актау. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц, сообщает "Лада".
По словам специалиста, сотни погибли в первую очередь из-за нехватки пищи, а птичий грипп стал второстепенной причиной.
В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе. Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам", - сказал Бердибек Маркабаев.
По мнению главного ветеринара области, помочь с закупом и организацией питания могут спонсоры и волонтеры. Само же управление пока занимается организацией прививок домашним птицам. На данный момент привито порядка 6 000 пернатых.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
В конце октября 2023 года на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.
В ноябре 2022 года на побережье Каспия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
04.01.2024, 16:49 94036
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов разрушенного кафе в Уральске
Фото: ДЧС ЗКО
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске из-под завалов, разрушенного в результате взрыва кафе, извлекли тело третьего погибшего.
В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Уральска, находящихся в больнице.
Из оставшихся в больнице двое мужчин являются гражданами Узбекистана, еще трое пострадавших - граждане Казахстана, это трое мужчин и две девушки, рассказали в ведомстве.
Одного мужчину с легким ожогом лица и шеи определили в отделение травматологии городской многопрофильной больницы. Еще четверых пострадавших госпитализировали в отделение реанимации с сильными ожогами от 15 до 52% площади кожных покровов", - приводит сообщение управления издание uralskweek.kz.
Состояние всех пациентов оцениваются как крайне тяжелое. У всех у них - закрытая черепно-мозговая травма. У одного из мужчин диагностирован двухсторонний пневматорекс и перелом правой плечевой кости.
Напомним, в Уральске минувшей ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Под завалами разрушенного кафе были обнаружены тела двух человек.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?