Мужчина скончался после взрыва газа в частном доме в Атырауской области

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Атырау. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января в результате хлопка газа в частном доме в Атырауской области пострадали пять человек. Сегодня утром один из пострадавших скончался в больнице.





2 января в селе Кокарна произошел пожар из-за утечки газа в частном доме. По данным регионального ДЧС, после хлопка газа загорелась стена, а в дальнейшем и весь дом на площади 140 квадратных метров.





Пятерых пострадавших, среди которых два ребенка 2021 и 2023 годов рождения, с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу, сообщает издание atpress.kz





Сегодня утром один из пострадавших, мужчина 1964 года рождения, скончался в больнице, не приходя в сознание.





Состояние остальных пострадавших, по информации управления здравоохранения, тяжелое. Сейчас двое взрослых и двое детей находятся в реанимации.



