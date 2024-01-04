03.01.2024, 15:05 22096
Мужчина скончался после взрыва газа в частном доме в Атырауской области
Четверо, среди которых двое малолетних детей, находятся в реанимации
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Атырау. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января в результате хлопка газа в частном доме в Атырауской области пострадали пять человек. Сегодня утром один из пострадавших скончался в больнице.
2 января в селе Кокарна произошел пожар из-за утечки газа в частном доме. По данным регионального ДЧС, после хлопка газа загорелась стена, а в дальнейшем и весь дом на площади 140 квадратных метров.
Пятерых пострадавших, среди которых два ребенка 2021 и 2023 годов рождения, с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу, сообщает издание atpress.kz.
Сегодня утром один из пострадавших, мужчина 1964 года рождения, скончался в больнице, не приходя в сознание.
Состояние остальных пострадавших, по информации управления здравоохранения, тяжелое. Сейчас двое взрослых и двое детей находятся в реанимации.
Напомним, в результате взрыва газа в поселке Гульдала Алматинской области погибли два человека.
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04.01.2024, 12:30 3186
В Павлодарской области автобус провалился в воронку: найдены тела двух спасателей
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области найдены тела двух пассажиров автобуса, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность", - проинформировали в штабе.
Также сообщается, что автобус еще не обнаружен, поиски продолжаются.
Весь коллектив РЦШ ПВАСС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Этот трагический случай явился огромным потрясением и невосполнимой утратой для всех нас. РЦШ ПВАСС окажет всю необходимую поддержку семьям погибших, никто из родных пострадавших не останется без внимания", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника.
04.01.2024, 11:35 4711
В Павлодарской области автобус с людьми провалился в воронку возле шахты
Фото: akorda.kz
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
На момент обвала в автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что организован оперативный штаб.
В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
04.01.2024, 10:58 6266
Взрыв в кафе в Уральске: обнаружены тела двух человек
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Под завалами обрушенного в результате взрыва здания кафе в Уральске обнаружены тела двух человек, спасено шесть человек.
На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются. Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в ДЧС.
В штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру: 8 (7112) 55-40-88.
На месте происшествия задействованы силы ДЧС Западно-Казахстанской области, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего свыше 110 человек и 30 единиц техники.
Напомним, сегодня ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением.
04.01.2024, 10:08 7186
В результате взрыва газа в Уральске обрушилось здание кафе
Фото: скриншот из видео
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел в кафе в Уральске по адресу: улица Сырым Датова, 52, 4 января примерно в 02.07 ночи, в результате здание полностью обрушилось.
По прибытию к месту вызова в 02.17 первого подразделения, было установлено, что в двухэтажном здании кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 квадратных метров и продолжительной площадью горения на площади 25 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС ЗКО.
По данным ДЧС, пожар был ликвидирован в 02.40. В настоящее время силами ДЧС ЗКО и акимата области проводятся работы по разбору завала.
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88.
В тушении пожара были задействованы огнеборцы четырех пожарных частей и дежурной службы пожаротушения в количестве 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия задействованы 8 человек оперативно спасательного отряда и 2 единицы техники, 18 человек личного состава и 6 единиц техники скорой медицинской помощи, 28 человек личного состава и 7 единиц техники департамента полиции.
04.01.2024, 08:53 8756
В Усть-Каменогорске подростку оторвало часть пальца взорвавшейся петардой
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске 15-летний подросток нашел на улице петарду и решил поджечь, в результате получил серьезные травмы руки, сообщили на Станции скорой медицинской помощи ВКО.
Петарда взорвалась прямо в руке у ребенка. В результате с открытой раной ладони левой руки размером 10 см, отсутствием на третьем пальце ногтевой пластины, а на четвертом дистальной фаланги (кончик пальца), а также с термическим ожогом лица пострадавшего доставили в Центр матери и ребенка ВКО, сообщает Устинка LIVE.
Также на Станции скорой медицинской помощи ВКО рассказали, что только за 30 декабря их бригады обслужили 1034 вызовов совместно с бригадами "неотложек", организованными при ПМСП. 31 декабря специалисты скорой обслужили 937 вызовов, 1 января - 977, а 2 января - 1006. Чаще всего причиной вызова скорой помощи были высокая температура и давление.
Как сообщалось ранее, более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники.
По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
В новогоднюю ночь после запуска фейерверков загорелась облицовка девятиэтажки в Атырау.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
03.01.2024, 15:28 21196
Более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние выходные в Алматы поступило более 2 тысяч обращений в полицию и более 9 тысяч обращений в скорую помощь, сообщили в городском акимате.
По данным управления общественного здравоохранения Алматы, около 9 тысяч человек обратились на пульт "103" в новогодние праздники.
В основном жители и гости города жаловались на температуру и кашель. Кроме того, в стационары были доставлены пациенты с различными травмами. Травмы и ожоги от пиротехнических средств были зарегистрированы в 13 случаях и 733- диагнозов ОРВИ", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По словам старшего врача службы скорой медицинской помощи Акмарал Асановой, если раньше за сутки было приблизительно 4 тыс. обращений, то в праздники их число варьируется около 7 тыс.
В ДЧС мегаполиса отчитались, что за три праздничных дня спасатели совершили 31 выезд, из них на пожары -10. Погибших при этом не зарегистрировано.
Напомним, спасатели и полицейские переведены на усиленный вариант несения службы.
Они продолжат службу в таком режиме и с 09.00 6 января до 09.00 8 января 2024 года на Рождество", - добавили в акимате.
Напомним, что не обошлось без происшествий при использовании пиротехники и в других городах. В Атырау в новогоднюю ночь после запуска фейерверка загорелся жилой многоэтажный дом. В Павлодаре подростки, играя с пиротехникой, подожгли балкон. В соцсетях выложили видео с запуском опасных фейерверков в Астане. В Кокшетау залпы фейерверков запустили прямо в жилой дом.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
01.01.2024, 17:20 50636
После запуска фейерверков загорелась облицовка девятиэтажки в Атырау
Площадь горения составила 250 квадратных метров
Фото: atpress.kz
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Атырау. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурсая Атырау в новогоднюю ночь загорелся жилой многоэтажный дом.
Как сообщили в ДЧС Атырауской области, ночью 1 января 2024 года загорелась наружная облицовка второго блока жилого комплекса Family, расположенного на проспекте Елорда. Площадь горения составила 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.
По предварительной версии, причиной возгорания стали фейерверки, сообщает AtyrauPress.
Пожар ликвидировали в 03.19. В тушении было задействовано девять пожарных машин и 53 сотрудника личного состава.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно". Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, за прошедшие сутки произошло более 90 пожаров.
01.01.2024, 11:55 53406
За сутки в Казахстане спасено и эвакуировано более 500 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана было совершено 163 выезда.
По данным МЧС, за сутки произошло более 90 пожаров.
Также поступило около 70 вызовов на поисковые и аварийно-спасательные работы.
Спасено и эвакуировано 518 человек, из них 65 детей", - сообщили в пресс-службе МЧС.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?