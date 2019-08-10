Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - В горах Алматы спасатели нашли заблудившегося россиянина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города Алматы, 8 августа, в 12.31, поступил вызов о том, что в районе Талгарского ущелья потерялся в горах 22-летний гражданин России и не может найти обратную дорогу.

"На поиски в горы выехал экипаж спасателей. Поисково-спасательная операция заняла некоторое время, поскольку изначально он дал не точные координаты своего местонахождения, но спасатели его нашли. Как выяснилось, он приехал в Алматы к родственникам в гости. Решил пойти в горы по путеводителю для туристов. Взял с собой необходимое снаряжение и ушел вчера утром. Ночью в горах он переночевал в палатке, а утром решил вернуться в город. Ближе к обеду он понял, что следует не по указанному маршруту в путеводителе, а по другой тропе. Он заблудился и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. С ним был мобильный телефон, по которому он смог вызвать спасателей", - проинформировали в Службе спасения.

Поисково-спасательная операция завершилась успешно. В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели спустились с ним до спецавтомобиля Службы 109, на котором доставили его домой.

Было задействовано 6 спасателей и 1 единица техники Службы спасения Алматы.

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