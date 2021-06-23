В горах Туркестанской области нашли тело последнего из семи заблудившихся туристов

Фото: МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 22 ИЮНЯ - Тело молодого человека, пропавшего в горах Туркестанской области в мае текущего года, найдено спасателями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 июня, в 11.50, в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Он отметил, что на место направлен вертолет АО "Казавиаспас".

Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет", - уточнил представитель МЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства