В горах Туркестанской области нашли тело последнего из семи заблудившихся туристов

Фото: МЧС РК
22 июня, в 11.50, в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Он отметил, что на место направлен вертолет АО "Казавиаспас".
Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет", - уточнил представитель МЧС.
Напомним, 21 мая семеро туристов в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр в Туркестанской области. Они должны были вернуться 24 мая. Сообщение об их пропаже на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 28 мая, в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы. 29 мая двое туристов были найдены мертвыми. Тело еще одного участника похода обнаружили 13 июня. Сегодня было найдено тело последнего, седьмого туриста.
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