В Туркестанской области продолжают поиск пропавших в горах туристов

Фото: МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 4 ИЮНЯ - Спасатели Туркестанской области продолжают поиски оставшихся двух из 7 заблудившихся в горах туристов. Рабочие группы провели более 10 дней, ночуя в горах, прилегающих к парку "Сайрам-Угам", и путешествуя по ущельям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До сегодняшнего дня они пешком обыскали территорию около 800 километров. Также вертолеты АО "Казавиаспас" проехали 5670 квадратных метров, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В поисковых работах задействованы специалисты ДЧС Туркестанской области, департамента полиции, пограничной службы КНБ, лесного хозяйства и 112 сотрудников из Республики Узбекистан, 11 единиц техники.

Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.

На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции. Позже к поиску пропавших туристов на приграничной территории присоединились сотрудники МЧС Узбекистана.

1 июня в реке Угам в горах Туркестанской области спасители нашли сумку одного из пропавших туристов.

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