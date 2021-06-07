В горах Туркестанской области заблудились три туриста

Фото: РСК Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 6 ИЮНЯ - В горах ущелья Буургулюк Туркестанской области нашли трех заблудившихся туристов с помощью вертолета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ДЧС Туркестанской области, в 12 часов дня трое молодых людей из Сарыагаша, 1993-1994 годов рождения, вышли в горы к водопаду близ ущелья и заблудились. На обратном пути одному из них стало плохо, самостоятельно спуститься с гор они не могли.

В 16.33 из оперативного штаба направили вертолет Ми-8 МЧС для их спасения.

В спасательной операции участвовали шесть сотрудников ДЧС и две единицы техники. Менее чем через час пострадавшие были найдены.

Туристов доставили для медицинского обследования в аэропорт Шымкента.

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