В Казахстане выплатят компенсацию за падеж почти 330 тыс. голов птицы

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане выплатят компенсацию за падеж 329 691 головы птицы, который начался в сентябре из-за вспышки птичьего гриппа, передает Kazakhstan Today.

Возмещение средней рыночной стоимости осуществляется комиссией, созданы штабы. При наличии экспертизы, акта ликвидации, подтверждения падежа от гриппа птиц и при открытии специального счета финансовые средства перечисляются Республиканским противоэпизоотическим отрядом МСХ. Компенсацию определяет комиссия на основе данных Комитета статистки Республики Казахстан по видам птиц", - сообщил сегодня на брифинге и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов.

По информации пресс-службы МСХ, на сегодняшний день падеж птицы снижается. За последние сутки падеж прекратился в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте. Кроме того, снижается падеж в СКО, Павлодарской и Костанайской областях.

В целом падеж птицы был зарегистрирован в 99 населенных пунктах 41 района 7 областей РК. В личных подворьях погибло 23 854 головы, а с учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы составило около 330 тыс. голов.

Также Кабдулданов в ходе брифинга сообщил о том, что в соответствии с утвержденным планом ветеринарных мероприятий в феврале текущего года было выделено более 3,3 млн вакцин против птичьего гриппа. Дополнительно в сентябре для локализации очагов заражения птичьим гриппом из республиканского резерва было выделено 3,1 млн доз. А в конце текущей недели будет поставлено еще 1,3 млн доз. Таким образом, в регионы распределено 7,7 млн доз вакцин.

На сегодняшний день вынужденной вакцинацией охвачено более 1,7 млн голов птиц в 424 сельских округах 60 районов 8 областей РК.

Кабдулданов подчеркнул, что по стратегии, согласованной с Союзом птицеводов и Ассоциацией яичных производителей, за счет республиканского бюджета проводится профилактическая вакцинация только родительского стада, а также птиц в личном подворье в 20-километровой зоне вокруг птицефабрик и по пути перелета диких птиц. Таким образом, выделенное в начале года количество препаратов на 100% покрывало потребность в вакцине.

В рамках действующего ветеринарного законодательства птицефабрики самостоятельно проводят вакцинацию. При этом птицефабрики бройлерного направления не проводят вакцинацию ввиду малого срока жизни бройлеров (36-40 дней). Суточных цыплят и инкубационное яйцо они получают от птицефабрик, где материнское поголовье уже провакцинировано от птичьего гриппа. Яичные птицефабрики проводят вакцинацию кур-несушек", - пояснил спикер.

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