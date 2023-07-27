В "КазМунайГазе" оценили ущерб от аварии на МАЭК

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Актау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО НК "КазМунайГаз" оценили ущерб от аварии на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК", - В АО НК "КазМунайГаз" оценили ущерб от аварии на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК", сообщает пресс-служба компании.





В ходе совещания также было озвучено, что только за последние 2,5 года по всему периметру нефтегазодобывающих активов КМГ общий недобор нефти в результате отключений электроэнергии составил 279 тысяч тонн, а консолидированная упущенная финансовая выгода с учетом затрат на восстановительные работы превышает 60 млрд тенге.





В 2023 году общее количество отключений электроэнергии на месторождениях КМГ составило 153 раза, что привело к недобору в добыче нефти в 75 тысяч тонн.





Мы наблюдаем устойчивую динамику роста числа сбоев в подаче электроэнергии. Если с 2017 по 2019 годы наша компания по этой причине потеряла в добыче 3700 тонн нефти, то с 2021 по 2023 год этот показатель вырос до 45 тысяч тонн. За вчерашний день наши потери составили 2,5 тысячи тонн нефти. На сегодня мы имеем высокие риски срыва исполнения производственной программы", - отметил в своем выступлении генеральный директор АО "Каражанбасмунай" Нурсеит Союнов.





В свою очередь генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Мурат Мустафаев заметил, что потери компании из-за сбоев в поставках электричества за 6 месяцев 2023 года (1 млрд 267 млн тенге) превышают объем потерь за два предыдущих года. По его словам, это свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры энергосистем.





В завершение мероприятия председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев поручил руководителям дочерних организаций КМГ обеспечить переход производственных процессов в штатный режим по мере постепенного увеличения подачи электроэнергии.





Прошу взять на контроль соблюдение всех необходимых технологических регламентов для обеспечения безопасности персонала и недопущения сверхнормативных нагрузок на оборудование", - добавил он.





Также отмечается, что, несмотря на инцидент, АНПЗ продолжает отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. В частности, в резервуарах завода на сегодняшний день имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 34 тысячи тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа, 6 тысяч тонн авиакеросина. Этих объемов хватает для семи дней стабильной отгрузки.





Напомним, вечером 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов.





Ранее на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18.47 произошло полное отключение электроснабжения завода.