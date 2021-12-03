В Кокшетау рабочий упал с высоты на стройке

КОКШЕТАУ. 2 ДЕКАБРЯ - 30 ноября в дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение о том, что в областную больницу доставлен 34-летний житель города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчине был поставлен предварительный диагноз: "закрытая черепно-мозговая травма, перелом шестого ребра слева", сообщает Polisia.kz.
Следственно-оперативной группой установлено, что 30 ноября пострадавший, находясь на рабочем месте, на строящемся многоквартирном пятиэтажном доме, упал с крыши дома на пятый этаж.
По данному факту начато досудебное производство по статье 156 части 1 "Нарушение правил охраны труда". Проводится проверка.
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