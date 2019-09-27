В колонии строгого режима в Актау трое заключенных зашили себе рты

Актау. 26 сентября. Kazakhstan Today - В прокуратуре Мангистауской области прокомментировали факт членовредительства трех заключённых в учреждении максимальной безопасности ГМ 172/6, передает Kazakhstan Today.

Трое осужденных выразили протест против действий сотрудников тюрьмы, зашив себе рты и отказавшись от принятия пищи, пишет портал " Лада ".

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры области и следственно-оперативной группы департамента полиции области. Заявления осужденных на действия сотрудников учреждения зарегистрированы по части 1 статьи 146 УК РК (Пытки). Досудебное расследование поручено антикоррупционной службе", - прокомментировали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области.

В ведомстве уточнили, что заключённые уже сняли швы и приступили к приему пищи.

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