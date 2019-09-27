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В колонии строгого режима в Актау трое заключенных зашили себе рты

26.09.2019, 15:32 5887
Актау. 26 сентября. Kazakhstan Today - В прокуратуре Мангистауской области прокомментировали факт членовредительства трех заключённых в учреждении максимальной безопасности ГМ 172/6, передает Kazakhstan Today.
 
Трое осужденных выразили протест против действий сотрудников тюрьмы, зашив себе рты и отказавшись от принятия пищи, пишет портал "Лада".
 

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры области и следственно-оперативной группы департамента полиции области. Заявления осужденных на действия сотрудников учреждения зарегистрированы по части 1 статьи 146 УК РК (Пытки). Досудебное расследование поручено антикоррупционной службе", - прокомментировали в прокуратуре.

 
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора области. 
 
В ведомстве уточнили, что заключённые уже сняли швы и приступили к приему пищи.
 
Ранее сообщалось, что заключённый колонии в Акмолинской области зашил себе рот и объявил голодовку. Также сообщалось о пытках в колониях в Алматинской и Павлодарской областях. 
 

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