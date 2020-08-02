В Костанае автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Костанай. 1 августа. Kazakhstan Today - В Костанае 31 июля водитель насмерть сбил 70-летнюю женщину, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, 31 июля, около 19.00, в Костанае во дворе дома по улице Кобланды батыра, 58-летняя водитель, управляя автомобилем марки "Рено Логан" совершил наезд на 70-летнюю женщину, сообщает портал Alau.kz.

Пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

По факту ДТП проводится расследование, обстоятельства ДТП выясняются, также устанавливаются свидетели и очевидцы.

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