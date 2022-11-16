В Костанае автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Фото: ДЧС

Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства сообщил, что что с начала года в республике зарегистрировано 9647 пожаров, в результате которых погибли 249 человек и еще 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести, - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства сообщил, что что с начала года в республике зарегистрировано 9647 пожаров, в результате которых погибли 249 человек и еще 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе правительства.

Ильин уточнил, что из общего числа погибших 107 человек (43%) находились в состоянии алкогольного опьянения. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение числа пожаров на 2,2%, погибших - на 18,6%, травмированных - на 40,8%.

Для исключения фактов травмирования и гибели людей, а также минимизации ущерба от пожаров МЧС законодательно закреплены обязательные требования по оборудованию жилых домов высотой до 10 этажей установками пожарной сигнализации и анализаторами загазованности. На сегодня продолжается работа по внедрению современных технологий в работу по предупреждению и ликвидации пожаров, выносу из многоквартирных жилых зданий, социальных, культурно-зрелищных, образовательных и спортивных объектов опасных технических устройств и встроенных котельных.

На особом контроле МЧС также находится вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах тепло- и энергообеспечения. С июля по август проведены проверки 845 объектов, отнесенных к категории высокой степени риска. На 611 объектах выявлено 3379 нарушений, к ответственности привлечено 196 должностных лиц.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в целом по республике наблюдается снижение количества пожаров и пострадавших. В то же время рост числа пожаров зафиксирован в Абайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях и в столице.

По его словам, в большинстве случаев к ЧС приводят нарушения элементарных требований безопасности при эксплуатации печного, газового и электрического отопления.

Необходимо выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения. Нужно провести работу по усилению полномочий инспекций. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы устранять выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что также неоднократно поднимался вопрос по выносу автономных котлов из жилых объектов на безопасное расстояние.

Акимам регионов надо принять соответствующие меры и ускорить эту работу", - отметил Смаилов.

В заключение глава кабмина поручил обеспечить четкую координацию госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период, взять на особый контроль работу соцобъектов, принять меры по ужесточению требований при реализации сжиженного газа, а также усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением.