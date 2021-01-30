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В Костанае посетителей двух ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о бомбе

29.01.2021 19954
Костанай. 29 января. Kazakhstan Today - Около 18.00 в полицию поступило анонимное сообщение, что торговом центре заложено взрывное устройство, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Алау", полиция начала проводить неотложные мероприятия. В настоящее время посетители торговых центов "Март" и "Плаза" эвакуированы.
 
Полиция определяет источник сообщения.
 
18 января в Актобе провели эвакуацию школы-гимназии №51 из-за сообщения о взрывном устройстве. При проверке информации взрывное устройство не обнаружено.
 
13 января сотрудники школы в селе Аккудук обратились в отдел полиции Панфиловского района с заявлением, что неизвестный позвонил и сообщил, что школа ночью взорвется. Как оказалось, звонивший распространил ложную информацию. 
 
22 декабря карагандинец "заминировал" здания полиции и прокуратуры.
 

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