В Алматинской области подросток "заминировал" школу

Талдыкорган. 13 января. Kazakhstan Today - Сотрудники школы в селе Аккудук обратились в отдел полиции Панфиловского района с заявлением, что неизвестный позвонил и сообщил, что школа ночью взорвется, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские действовали в соответствии с требованиями, и все представители соответствующих служб района оперативно собрались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 273 Уголовного кодекса РК. Группа саперов была мобилизована для обнаружения бомбы. Территорию школы полностью проверили. Как оказалось, звонивший распространил ложную информацию.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что звонил 14-летний подросток. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщил исполняющий обязанности начальника отделения полиции Панфиловского района Жандос Кавлиев.

Установлено, что подросток позвонил в школу с сообщением о бомбе, потому что не хотел идти на занятия.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Назначены соответствующие экспертизы. После окончании следственных мероприятии материалы дела будут направлены в суд и будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце декабря карагандинец " заминировал " здания полиции и прокуратуры.

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