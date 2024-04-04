03.04.2024, 17:15 27096
В Костанайской области республиканскую трассу затопило талыми водами
Движение не ограничено
Фото: кадр из видео
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Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области республиканскую трассу Денисовка - Житикара - Муктиколь - граница Российской Федерации затопило талыми водами, сообщает пресс-служба национальной компании "КазАвтоЖол".
На фоне резкого таяния снега произошел перелив талых вод через проезжую часть на автодороге Денисовка - Житикара - Муктиколь - граница Российской на 76 километре (...) Организовано круглосуточное дежурство. Установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики и вешки", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ведется укрепление обочин инертным материалом и мешкотарой с песком.
На месте происшествия задействовано 4 единицы техники и 9 человек. Движение не ограничено", - добавили в компании.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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03.04.2024, 19:09 20076
Паводки в Казахстане: ситуация в Акмолинской области стабильно сложная
Фото: primeminister.kz
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Кокшетау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводкоопасные участки Акмолинской области осмотрели вице-премьер - заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, сообщает пресс-служба правительства.
Заместитель премьер-министра, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Акмолинской области обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.
Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК.
Комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в селе Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.
В селе Тайтобе ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.
Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 единиц техники.
Напомним, сложная паводковая обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Всего в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей.
03.04.2024, 15:01 30791
Окончено следствие по делу о крушении самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Следствием департамента полиции на транспорте по согласованию с процессуальным прокурором объявлено об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, в ходе расследования проведено более 4 тысяч следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований.
В рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан на запросы об оказании международной правовой помощи из иностранных государств, таких как Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и других, получена необходимая правовая-техническая информация, имеющая значение для дела", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время, участники процесса знакомятся с материалами досудебного расследования.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
03.04.2024, 12:01 31856
Суд оштрафовал мать избитой школьником девочки
Девочку признали виновной в мелком хулиганстве, а ее мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей по ее воспитанию
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Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оштрафовал мать 14-летней девочки, которой сломал нос шестиклассник.
Напомним, конфликт между школьниками произошел в марте. Сын районного акима сломал нос девочке в одной из школ Павлодарской области.
Девочку признали виновной в мелком хулиганстве, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что ученица школы-лицея № 8, нарушая общественный порядок, приставала к шестикласснику, чем спровоцировала его на конфликт. В результате последний ударил ее по лицу. По материалам дела, инцидент возник, когда учащийся направлялся на свой урок физики и столкнулся с девочкой из седьмого класса и ее подругой. Они перегородили ему путь, насмехались над его внешностью и одеждой, мешали ему пройти и забрали у него бутылку с напитком.
Школьницу признали виновной в приставании к ученику из своей школы, что стало причиной его ответной агрессии.
Напряженные моменты между учащимися возникали и раньше: во время совместной работы над научным проектом. Однако тогда они не привели к рукоприкладству", - говорится в постановлении суда.
Мать девочки признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", сообщает Informburo. Ее оштрафовали на сумму 51 тыс. 688 тенге. Жительница Павлодара вину в совершении правонарушения не признала.
Ранее этот же суд признал виновной мать шестиклассника в совершении аналогичного административного правонарушения и наложил на нее такой же штраф.
03.04.2024, 10:12 38366
В ЗКО создалась угроза переполнения водохранилища Узынколь, из паводкоопасного района эвакуировали 750 человек
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Уральск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с поступлением большого объема талых вод с полей в водохранилище Узынколь создалась угроза его переполнения и подтопления поселка Узынколь в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В этой связи проводилась заблаговременная эвакуация населения в села Подстепное Теректинского района и Уральска. Всего было эвакуировано 750 человек, в том числе 230 детей", - проинформировали в МЧС.
Для проведения противопаводковых мероприятий и эвакуации задействовано 112 человек и 39 единиц различной техники МЧС, МИО, ДП. Проводятся мероприятия по укреплению тела дамбы водохранилища, работы продолжаются.
В МЧС отметили, что в случае прорыва водохранилища Узынколь есть угроза подтопления сел Узунколь, Юбилейное, Кемер, Жана Омир и Барбастау.
Ранее сообщалось о том, что Актюбинское водохранилище, вмещающее 245 млн кубометров воды, наполнено на 89%.
Как сообщили в МЧС РК, в результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможность поднятия уровня воды в реках. Эвакуировано 25 человек из них 9 детей.
02.04.2024, 14:27 68026
В Казахстане такое впервые за 30 лет - министр водных ресурсов о паводковой катастрофе
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.
В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.
По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".
Журналисты спросили Нуржигитова, собирается ли он уходить в отставку после масштабного провала в зоне ответственности министерства.
Я еще раз хочу отметить, что решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", - ответил министр.
Тем временем вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков рассказал, что на паводковый период в бюджете страны предусматривалось более 7 млрд тенге.
На сегодня, по информации акиматов, из этих денег выделено более 3 млрд тенге. Эти финансы направляются на предупреждение и борьбу с паводками", - уточнил Сыздыков.
Дополнено 02.04.2024, 16.30
По состоянию на 1 марта для приема и пропуска паводковых вод водохранилища были свободны на 60% (…) В третьей декаде марта мы сбросили из водохранилищ 400 миллионов кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища проведен облет и обследования бассейнов рек Илек и Каргала", - сообщил Нуржан Нуржигитов на заседании правительства.
На сегодня 94 водохранилища, находящиеся в республиканской собственности, могут принять еще более двух кубических километров воды. 17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены в среднем на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года. На западе 7 крупных водохранилищ наполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. На уровне прошлого года - 3 крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. 4 крупных водохранилища Центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя.
В центральных, северных, западных и восточных регионах страны министерство совместно с местными исполнительными органами ведет работы по предотвращению паводковой ситуации во время накопления и сброса воды. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки.
Напомним, сложная паводковая обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Всего в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей.
02.04.2024, 11:06 72416
Режим ЧС ввели в Западном Казахстане из-за паводков
Фото: instagram/batys_kz
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Уральск. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее постановление подписал аким региона Нариман Турегалиев.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.
В регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов. В 5 трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В настоящее время в этих регионах усилены меры безопасности. Опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, увеличивается объем воды в реке Урал", - сообщает акимат ЗКО.
Также от паводков пострадало село Подстепное близ города Уральска. Сейчас там ведутся работы по откачке воды, расширению водопропускных труб и ограждению грунтом.
В регионе эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых - дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Спасатели, специалисты по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы, силовые структуры, волонтеры и наши жители днем и ночью работают, чтобы устранить последствия паводков", - обратился к жителям Турегалиев.
Напомним, в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.
02.04.2024, 10:57 73621
В горах Алматинской области снежная лавина перекрыла дорогу
Фото: МЧС РК
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в горах Алматинской области, лавина перекрыла дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
На 23,4 километре автодороги село Тургень - урочище Батан Алматинской области сошла снежная лавина. Объем самопроизвольной снежной лавины составил 187,5 кубометра. Причина схода лавин - повышение температурного фона и значительный запас снежного покрова на склонах гор. Пострадавших и разрушений нет", - отметили в МЧС.
Сообщается, что лавина перекрыла автодорогу село Тургень - урочище Батан. Ведутся работы по очистке автодороги.
Граждан предупреждают о лавиноопасной обстановке в горах и рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.
02.04.2024, 10:21 59801
В зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей
Фото: МО РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводковая обстановка в ряде областей Казахстана стабильно сложная: в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны идет интенсивное повышение уровня рек. В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков на заседании правительства.
Всего в период паводка спасено и эвакуировано 15,7 тыс. человек. Жертв не допущено. В пунктах временного размещения находятся 4,1 тыс. чел. Для них созданы необходимые условия. В населенных пунктах, где паводок не вступил в активную фазу, усилены превентивные мероприятия по недопущению их затопления", - сказал он.
По его словам, сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.
Вице-министр по ЧС сообщил, что в пяти регионах подтопленными остаются 1405 частных жилых домов, 372 дворовые территории, 99 дач и 10 зданий.
Также на контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырем мостам (в Абае, Костанае и Атырау). Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.
С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов. В отдельные районы нами уже осуществлена их доставка", - сказал он.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов призвал граждан оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу и не проявлять агрессию.
Мне докладывают, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости - они не верят в тяжелые последствия наводнения. Как мы видим, наводнение в этом году происходит даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки. В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и специальных служб, слушать их и принимать вынужденные неудобства. Это позволит сохранить жизни", - сказал он.
По его словам, реальная угроза паводков была недооценена регионами.
Пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление. Значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул глава правительства.
Он поручил МЧС совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей.
Акиматам принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы", - распорядился премьер.
Кроме того, он поручил разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.
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