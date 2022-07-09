В Костанайской области в аварии погибли мать и двухлетний ребенок

КОСТАНАЙ. 8 ИЮЛЯ - ДТП произошло на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, недалеко от поселка Дузбай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место аварии в 01.05 прибыли три бригады скорой медицинской помощи, сообщает " Алау ".

В аварии погибла 2-летняя девочка. Ее мать 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Мальчика из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставили в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трехчасовую операцию. Ребенок находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В результате аварии пострадали еще двое мужчин - 1989 и 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Костанайской районной больницы.