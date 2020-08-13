В Кызылординской области двое детей утонули в Сырдарье

Кызылорда. 12 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области двое детей, 10 и 13 лет, утонули в Сырдарье, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 11 августа, в 19.10, на реке у станции Караозек в Сырдарьинской области. Двое детей, живущих в областном центре, купались в неустановленной местности", - сообщили в ДЧС Кызылординской области.

По информации ведомства, специалисты ДЧС начали поисковые работы на месте происшествия. Тела детей пока не обнаружены.

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