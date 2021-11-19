В Кызылординской области из-за непогоды за день произошло 17 ДТП

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Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября в Кызылординской области в связи с резким похолоданием, снегопадом и гололедом на дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек получил телесные повреждения, в остальных случаях автомобилям причинен материальный ущерб.
В связи с непогодой на дорогах полицейские оказали помощь 15 водителям, транспортные средства вновь выведены на дорогу.
У патрульных полицейских отработан механизм действий в подобных ситуациях: вызвать эвакуатор, доставить при необходимости в населенный пункт, отогреть двигатель, в случае необходимости организовать эвакуацию. Мы учим наших сотрудников не оставлять людей без внимания в любой ситуации", - сообщил начальник ДП Кызылординской области Султан Бекторе.
Ранее сообщалось, что во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень.