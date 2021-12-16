В Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель"

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Перевернутую грузовую "Газель" на видео засняли проезжавшие мимо водители. По их словам, скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду. Положение ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури, сообщает inaktau.kz.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
15 декабря Мангистаускую область вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.
8 декабря в Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля.