В Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель"

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АКТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - По сообщениям очевидцев, ДТП произошло ночью с 14 на 15 декабря в двух километрах от Бейнеу на дороге в сторону села Жармыш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

inaktau.kz Перевернутую грузовую "Газель" на видео засняли проезжавшие мимо водители. По их словам, скорость ветра в степи достигает 40 метров в секунду. Положение ухудшает плохая видимость из-за пыльной бури, сообщает

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

15 декабря Мангистаускую область вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.