Фото: Facebook Виктор Ким

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - В Медеуском районе Алматы сошел оползень, произошел обрыв дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медеуский район. Участок улицы Конил толкыны, дом 63. Оползень. Света нет. Асфальт хуже некуда. Примите меры. Три человека упало", - написал в Facebook местный житель Виктор Ким.

Как сообщили в акимате Медеуского района, 6 апреля был организован выезд совместно с сотрудниками УЧС Медеуского района на место происшествия.





При визуальном осмотре установлено, что имеется обрыв дороги протяженностью более 30 метров. Для предотвращения чрезвычайных ситуации временно была натянута сигнальная лента. После предоставления рекомендации по принятию мер будет рассматриваться вопрос ремонта с укреплением дороги", - отметили в акимате.

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