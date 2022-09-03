В Нур-Султане участковый спас женщину от прыжка с 24-го этажа

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане участковый Куаныш Мирзаев спас 27-летнюю женщину от прыжка с 24-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В полицию поступил вызов от очевидцев о том, что на улице Валиханова на карнизе 24-го этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль. В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке", - информирует Polisia.kz.
Участковый, услышав о случившемся, подбежал к указанному дому.
Незаметно подкравшись к ней сзади, он резко схватил ее и крепко удерживал в руках. Женщина громко плакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу ее ожидали медики. Ей была оказана психологическая помощь", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна.