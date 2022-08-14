В ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна

КОНАЕВ. 13 АВГУСТА - Смертельно ДТП произошло 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили, что микроавтобусом управлял 69-летний мужчина, который занимался развозкой детей в детские сады, сообщает Polisia.kz

Мама ребенка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом младший оказался в опасной близости с микроавтобусом. Когда авто тронулось, ребенок попал под колесо.

В настоящее время в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Назначены необходимые экспертизы.