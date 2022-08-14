В ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна

Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 АВГУСТА - В поселке Касым Кайсенова Восточно-Казахстанской области кинолог Асыл Бериков спас 5-летнего мальчика от падения из окна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 9 августа на оперативный канал "102" отдела полиции Уланского района поступил звонок о том, что в поселке Касым Кайсенова на подоконнике у открытого окна на пятом этаже дома стоит ребенок.
Асыл еще во время регистрации вызова дежурным побежал во двор дома, где вскрыл подъездную дверь, поднялся на пятый этаж, постучался в квартиру, где ему открыла 12-летняя девочка. Она не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна. Забежав в комнату, полицейский разговорами отвлек малыша и снял его с подоконника", - проинформировали в полиции.
Родителей малолетних детей дома не оказалось. Мама пришла домой чуть позже и пояснила, что буквально на несколько минут вышла в магазин, находящийся в этом же доме. С родителями проведена профилактическая беседа.