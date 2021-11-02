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В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода

01.11.2021, 11:21 35695
В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 31 октября в 13.33 по улице Уалиханова.
 
Как рассказали в столичном департаменте полиции, 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". 
 

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров "Лада" и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой", - рассказали полицейские.

 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

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Ребенок выпал из окна в Шымкенте: мальчик выжил

01.11.2021, 19:47 42148
ШЫМКЕНТ. 1 НОЯБРЯ - Ранее сообщалось, что 30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В пресс-службе ДЧС Шымкента уточнили информацию. Как оказалось, ребенок был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице ему сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату.
 
Специалисты по ЧС поддерживали связь с родителями и информируют, что состояние ребенка удовлетворительное.
 

В Экибастузе подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль

01.11.2021, 16:43 71362
ПАВЛОДАР. 1 НОЯБРЯ - В Экибастузе подростка на пешеходном переходе сбил водитель автомобиля ВАЗ-21104, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

31 октября, около 18.30, по улице М. Жусупа в городе Экибастузе 23-летний водитель автомашины ВАЗа-21104 совершил наезд на пешехода 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Как сообщили в ведомстве, автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.
 
 

В Нур-Султане задержан водитель, сбивший двух пешеходов

01.11.2021, 13:11 88966
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан водитель Kia, сбивший двух пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДП Нур-Султана", - сообщили в столичном департаменте полиции.

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 
 

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