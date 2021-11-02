В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 31 октября в 13.33 по улице Уалиханова.

Как рассказали в столичном департаменте полиции, 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада".

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров "Лада" и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой", - рассказали полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование.