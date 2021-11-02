В Нур-Султане задержан водитель, сбивший двух пешеходов

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан водитель Kia, сбивший двух пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДП Нур-Султана", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.