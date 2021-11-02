В Нур-Султане задержан водитель, сбивший двух пешеходов

ШЫМКЕНТ. 1 НОЯБРЯ - Ранее сообщалось , что 30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ДЧС Шымкента уточнили информацию. Как оказалось, ребенок был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице ему сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату.

Специалисты по ЧС поддерживали связь с родителями и информируют, что состояние ребенка удовлетворительное.