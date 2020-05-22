В одном из домов в Атырауской области произошел хлопок газа, пострадали трое взрослых и ребенок

Атырау. 21 мая. Kazakhstan Today - В одном из домов в селе Курмангазы Атырауской области произошел хлопок газа, пострадали двое взрослых и двое детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК, 21 мая, около 09.30, в селе Курмангазы в частном жилом доме, предварительно из-за утечки природного газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием домашних вещей, мебели и распространением огня на крышу дома.

В 10.48 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате происшествия с ожогами госпитализирована семья из четырех человек: мужчина 1964 года рождения, женщина 1969 года рождения и дети 1998 и 2009 годов рождения", - сообщили в КЧС.

В тушении пожара были задействованы 20 человек и три единицы техники ДЧС области.

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