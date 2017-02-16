В Павлодаре из-за повреждения трубопровода часть домов осталась без водоснабжения

Павлодар. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре на пересечении улиц Камзина и Гагарина произошла коммунальная авария, из-за которой часть домов осталась без водоснабжения.

Вздувшийся асфальт и течь павлодарцы заметили на пересечении улиц Камзина и Гагарина еще вчера вечером. Сегодня стало известно, что в этом районе произошло повреждение трубопровода. Сейчас на месте аварии работает бригада ТОО "Павлодар-Водоканал", передает Kazakhstan Today.

"На данный момент проведено отключение хозяйственно-питьевой воды на аварийном участке в многоэтажных жилых домах по адресам: Камзина, 174, 176, 178, Гагарина, 68, 70, а также домов частного сектора в пределах улиц Камзина - Семенченко", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кроме этого, в районе пересечения улиц Кирова и Теплова выявлена течь из грунта. Специалисты ТОО "Павлодар-Водоканал" на месте определяют место повреждения. Воду в том районе пока не отключали, сообщает портал pavon.kz

Павлодарцы утверждают, что асфальт деформируется в районе перекрестка Камзина и Гагарина регулярно, и периодически проводимые там ремонтные работы кардинально проблему не решают.

Как сообщалось ранее, крупная коммунальная авария произошла в Павлодаре в эти выходные.

По словам пресс-секретаря акима города Салтанат Акимбековой, причиной аварии стала размороженная задвижка в водопроводной камере по улице Ломова.

"Вчера (12 февраля - прим. агентства) во второй половине дня был отключен только аварийный участок, к вечеру постепенно понизилось давление. Сегодня в пять часов утра отключены все абоненты и начались ремонтные работы на участке. Сейчас авария устранена и постепенно во всем городе будет подключена вода", - прокомментировала Акимбекова.

Из-за аварии 13 февраля во всех детских садах были отменены занятия, школы работали по сокращенному графику до 10 часов.

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