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В Павлодаре машина после ДТП протаранила два автомобиля и врезалась в дом, пострадали четверо

03.08.2020, 16:10 6049
Павлодар. 3 августа. Kazakhstan Today - На пересечении улицы Баймолдина и проспекта Нурсултана Назарбаева в Павлодаре столкнулись Lada Largus и Toyota Camry, передает Kazakhstan Today.
 

Водитель автомашины Lada Largus, продолжая движение, совершил наезд на мусорный контейнер, затем на припаркованные автомобили Audi и Lada и далее на стену дома по улице Совхозная, 25/2", - сообщили в региональном департаменте полиции.

 
На место аварии выезжали две бригады скорой медпомощи, информирует Pavlodarnews.kz.
 
Сообщается, что в результате ДТП 60-летний водитель Lada Largus с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом двух ребер госпитализирован в Первую горбольницу Павлодара. В это же медучреждение доставлены и трое его пассажиров.
 

Женщина, 1975 года рождения, - диагноз "сотрясение головного мозга, артериальная гипертензия, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом двух ребер". Еще одна пассажирка, 1972 года рождения, получила ушиб поясничного отдела позвоночника, а 23-летний молодой человек - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - уточнили в управлении здравоохранения области.

 
Полицейские проводят проверку по данному ДТП, назначены экспертизы.
 

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