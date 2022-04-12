В Павлодаре подросток упал с заброшенного здания

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Пострадавшего госпитализировали в отоларингологическое отделение, профиль челюстно-лицевой хирургии с диагнозом закрытая челюстно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа, закрытый эпифизеолиз левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей, сообщает Павлодар-онлайн.
Сейчас медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов.
В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром". Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации.
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.