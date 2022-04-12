Сорвавшийся со стены скалолазания парень находится в реанимации в Шымкенте

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ШЫМКЕНТ. 11 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это парк находится за зоопарком, где расположено колесо обозрения shimkent Altyn aye. Молодой человек двадцати лет сорвался с аттракциона "стена скалолазания", - написал адвокат Евгений Яворский на своей странице в Facebook.
Правозащитник отметил, что с наступлением весны люди будут посещать развлекательные парки, водоемы, и считает необходимым провести полную проверку всех технических средств.
Считаю, что руководитель этого парка, в котором случилась трагедия, должен завтра быть отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности… Всем уполномоченным органам и руководителям, отвечающим за досуг граждан, необходимо провести все мероприятия, направленные на самое главное - безопасность отдыхающих", - заключил он.
О состоянии пострадавшего рассказали в управлении здравоохранения города изданию Otyrar.kz.
Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации", - сообщила Лаура Нахыпкызы, пресс-секретарь городского управления здравоохранения.
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.